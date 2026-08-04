트럼프, 이란 전쟁으로 떼돈 번 미국 석유사들에 "소매가 내려라"

▲ 미국 주유소 간판

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 3일 이란 전쟁에 따른 국제유가 급등으로 막대한 이익을 낸 석유회사들을 향해 소비자 판매가를 낮추라고 재차 압박했습니다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들의 관련 질문에 "(미국의 석유회사들이) 공급 부족의 상황에서 돈을 너무 많이 벌고 있다"며 "마음에 들지 않는다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 자신이 기업 경영의 자유를 옹호하는 사람이라고 강조하면서도 "그들은 돈을 너무 많이 벌고 있다"고 거듭 지적했습니다.그러면서 셰브런과 엑손모빌 등 글로벌 석유 메이저들을 거론하며 "어떤 회사는 전년도보다 12배 많은 이익을 냈다"고 말했습니다.셰브런은 올해 2분기 122억달러(약 17조4천억원)의 순이익을 기록했는데, 이는 전년 동기 대비 약 5배에 달합니다.엑손모빌도 같은 기간 순이익이 2배로 늘어난 145억달러를 기록했다고 발표했습니다.트럼프 대통령은 "그들은 그 이익의 일부를 국민들에게 돌려줘야 한다"며 "소매 가격, 즉 소비자 가격을 인하하는 게 좋을 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서도 마이크 워스 셰브런 최고경영자(CEO)를 지목해 "소비자(소매) 가격을 지금 당장 낮추라"고 촉구했습니다.그는 "마이크와 셰브런은 베네수엘라에서 쫓겨났다가 그 어느 때보다 훨씬 더 크고 강한 모습으로 돌아왔다"며 "막대한 돈을 벌 것으로 예상된다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 그동안 전쟁이 끝나는 즉시 국제유가가 급락할 것이라고 자신하는 한편, 고유가 부담이 소비자들의 생활비 고통을 가중하지 않도록 휘발유 소매 가격이 낮아져야 한다고 주장해왔습니다.트럼프 대통령은 지난 6월 24일 국제유가가 하락세를 보이는데도 미국 소비자 가격에 신속하게 반영되지 않는다면서 법무부에 관련 문제를 조사하라고 지시했습니다.그는 같은 달 29일에도 "주유소들은 즉시 가격을 인하해야 한다. 현재 원유가 배럴당 68달러이며 하락세임을 고려할 때 휘발유 가격은 너무 높다"고 비판했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)