튀르키예서 임신 7개월 수단 여성, 남편 폭력 피하려다 추락사

▲ 튀르키예 부르사 거리 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

튀르키예에서 남편의 폭력을 피하려던 임산부가 건물에서 떨어져 숨졌다고 NTV 방송 등이 3일(현지시간) 보도했습니다.당국에 따르면 이날 0시 30분 튀르키예 서부 도시 부르사의 닐뤼페르 지역의 한 아파트 4층 침실 창문에서 수단 국적 여성(35)이 건너편 건물 발코니를 향해 뛰어내렸다가 정원 바닥으로 추락해 사망했습니다.임신 7개월차였던 이 여성은 남편(37)과 다투다가 위협을 느껴 3살짜리 딸과 함께 도망가려다가 변을 당한 것으로 조사됐습니다.일부 주민은 싸움 소리를 듣고 이를 말리고자 했으나 건물 문이 잠긴 상태였다고 증언했습니다.사건 직후 남편은 경찰에 체포됐습니다.한 이웃은 이들 부부가 자주 다퉜으며, 남편이 칼을 들고 부인을 쫓아다니곤 했다고 전했습니다.특히 남편이 시너를 흡입하는 습관이 부부 갈등의 원인으로 전해졌습니다.두 달 전에는 피해자가 협박을 당했다고 당국에 신고한 뒤 임시 거처에 머물다가 한 달 전 집으로 돌아간 것으로 파악됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)