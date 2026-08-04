"쓰레기만 5톤" 논산 저장 강박 의심 주민에 손내민 이웃들

▲ 논산시 저장강박 의심 가정을 대상으로 주거 환경 개선에 나선 봉사자들

충남 논산시에서 주민들이 집 안에 쓰레기 더미를 방치했던 저장 강박 의심 가정의 주거 환경을 개선하기 위해 굵은 땀방울을 흘렸습니다.3일 논산시에 따르면 성동면행정복지센터 직원과 성동면지역사회보장협의체 위원들은 지난 달 28일과 30일, 이틀에 걸쳐 60대 주민 A 씨의 집을 찾아 폐기물들을 수거하고 내부 청소를 진행했습니다.해당 주민은 화장실 이용과 숙식에 지장을 받을 정도로 장기간 집 안팎에 생활 쓰레기를 쌓아둔 채 살았습니다.이 때문에 가정 내 위생 상태는 매우 좋지 않았고 화재 위험까지 상존하고 있었다고 논산시는 전했습니다.A 씨는 저장 강박이 의심되는 상태였다고 합니다.저장 강박은 물건이나 폐기물을 버리지 못해 주거 공간에 쌓아두는 행위입니다.최근에는 단순한 습관을 넘어 정신건강과 주거 안전을 위협하며 이웃 갈등으로 번질 수 있는 복합적인 사회문제로 인식됩니다.성동면지역사회보장협의체 위원을 비롯한 이웃들은 무더운 날씨 속에 총 5t(톤) 분량의 쓰레기를 치운 뒤 청소와 방역까지 마쳤습니다.김창옥 성동면지역사회보장협의체 민간위원장은 "저장 강박 의심 가구와 주거환경 개선이 필요한 주민을 적기에 확인해 복지 사각지대 없는 성동면을 만드는 데 노력할 것"이라고 말했습니다.논산시는 일회성 환경 정비에 그치지 않고 생활 습관 개선과 재발 방지를 위한 맞춤형 복지서비스를 연계하는 등 지속적인 사례관리를 추진할 계획입니다.(사진=충남 논산시 제공, 연합뉴스)