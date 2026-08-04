숨죽인 부동산 시장…잠긴 매물은? 전월세 영향은?

<앵커>



이번 부동산 세제 개편으로 시장에서는 일시적으로 매물이 풀릴 가능성도 제기되고 있습니다. 실거주를 유도하는 제도가 전월세 물건을 줄여서 전월세난이 심해질 것이라는 우려는 여전합니다.



채희선 기자입니다.



<기자>



세제 개편안 발표를 앞두고 한동안 관망세를 이어오던 시장에서는 거래가 늘 것으로 기대하고 있습니다.



[정지심/공인중개사 (서울 강남구) : 문의도 좀 늘어날 것으로 예상하고 있고요. 고령층에서는 세 부담이 늘어나면 아무래도 계속해서 보유하는 것이 상당히 부담되기 때문에….]



우선 세 부담을 피하려는 고령자와 다주택자들의 매물이 시장에 풀릴 거라는 전망이 나옵니다.



특히 다주택자들의 양도세 중과가 다시 완화됐기 때문에 2028년까지는 매물을 끌어내기 유리한 조건이 됐다는 평가입니다.



다만 일시적으로 매물 잠김을 해소할 수는 있어도, 부동산 시장의 전반적인 가격 안정까지 이어질지는 불확실하다는 전망도 있습니다.



종부세 부과 대상에서 빠진 공시가격 14억 이하 주택과 세 부담이 상대적으로 적은 이른바 덜 똘똘한 한 채로 수요가 몰릴 수 있다는 겁니다.



[남혁우/우리은행 부동산 연구원 : 심리적 저항선이 보유세율이 급등하는 과표 구간에 생길 것 같아서요. 가장 선호하는 지역이 아닌 2선 지역 같은 곳들의 수요가 좀 늘어날 수 있다.]



전월세 시장에 대해서는 우려하는 목소리가 많았습니다.



비거주 1주택에 대한 부담이 커지면서 세입자를 내보내고 직접 거주하려는 유인이 커졌기 때문입니다.



[김현동/배재대학교 경영학과 교수 : 강남 임대차 시장의 불안정한 상황은 용인이나 분당이나 과천이나 임대차 시장에 영향을 미치는 또는 집값 상승에 기름을 붓는 식으로 또 효과를 내지 않을까.]



늘어난 세금이 전월세 가격에 반영되면서 결국 임차인에 전가될 거라는 의견들도 나오고 있습니다.



(영상취재 : 이재영, 영상편집 : 박춘배, VJ : 정한욱)