1. 비거주·초고가 종부세↑…'보유' 공제 사라진다



내년부터 고가 1주택, 이른바 똘똘한 한 채의 종부세가 큰 폭으로 오르고 1주택도 비거주는 종부세 공제액이 9억 원으로 줄어듭니다. 장기 보유 특별 공제에서 보유 공제분을 2029년까지 점차 없애나가고 원래는 한도가 없던 공제액도 상한을 설정합니다.



2. 수도권 첫 폭염중대경보…곳곳 정전 잇따라



극한의 더위가 서쪽으로 옮겨오면서 서울과 경기도 일부 지역에 첫 폭염중대경보가 발령됐습니다. 무더위에 전기 사용량도 늘어나 수도권 곳곳에서 정전이 발생했습니다.



3. 트럼프 "이란과 대화 중·마지막 기회"…이란 부인



트럼프 미국 대통령이 이란과 대화가 진행 중이라고 주장했습니다. 이란은 미국과의 협상을 부인하고 있습니다.



4. 민주, 대국민 '보고회'…국힘, 거부권 행사 요구



민주당이 '형사소송법 개정안' 관련 대국민 보고회를 열고 후속 조치 등을 설명했습니다. 국민의힘은 법치주의가 사망 선고를 받았다며 대통령의 거부권 행사를 촉구했습니다.