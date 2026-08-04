[날씨] 오늘 서울 38도…올 들어 가장 덥다

<앵커>



서울은 낮 기온이 38도까지 치솟으며 올 들어 가장 더울 것으로 보입니다. 바깥 활동은 최대한 줄이시는 게 좋겠습니다.



자세한 날씨 박세림 캐스터가 전해드립니다.



<기상캐스터>



연일 극값을 경신했던 경남 지역의 폭염 특보는 완화되었는데요.



바람이 동풍으로 바뀌면서 이번 주는 서쪽 지역이 달아오르겠습니다.



이에 오늘(4일) 11시를 기해 일부 수도권에는 올해 첫 폭염중대경보가 발효되겠습니다.



폭염중대경보는 건강한 사람도 일상적인 생활이나 야외 활동을 이어가기 어려운 수준의 극한 더위가 예상되는 신호로서 야외 활동은 필히 삼가셔야겠습니다.



오늘 낮 기온 서울과 광주 38도까지 치솟으며 서울은 올 들어 가장 덥겠고요, 대전 37도, 대구도 36도 예상됩니다.



한편 오늘 오후부터 저녁 사이 일부 서쪽 지역은 5에서 60mm 안팎의 소나기 예보가 나와 있고요, 오늘 낮까지 강원 영동과 경북 북부 동해안은 5에서 10mm 안팎의 비가 조금 내리겠습니다.



현재 기온 서울이 29.1도를 기록하며 서울은 30도 가까이 올라 있어 아침에도 매우 후텁지근하게 시작하고 있습니다.



당분간 37도 안팎의 극한 더위는 계속될 전망입니다.



(박세림 기상캐스터)