4선 도전 룰라, 브라질 대선 여론조사서 보우소나루와 '접전'

▲ 루이스 이나시우 룰라 다 실바 브라질 대통령

통산 4선 도전에 나선 루이스 이나시우 룰라 다시우바(81) 브라질 대통령과 야권 유력 후보인 플라비우 보우소나루(45) 상원의원이 대선 여론조사에서 팽팽한 접전을 벌이는 것으로 조사됐습니다.현지시간 3일 투자은행 BTG팩투알과 여론조사기관 넥서스가 공동 발표한 브라질 대선 지지 후보 여론조사 결과에 따르면 여당인 노동자당(PT) 대선후보인 룰라 대통령은 결선투표 가상대결에서 46%의 지지율을 기록해 45%를 얻은 자유당(PL) 대선후보 보우소나루 상원의원과 오차범위 내에서 접전을 벌이는 것으로 나타났습니다.지난 7월 27일 발표된 동일 기관 조사에서 룰라 대통령(47%)이 보우소나루 의원(43%)을 4%포인트 차로 앞섰던 것과 비교하면 양자 간 격차가 줄어든 겁니다.보우소나루 상원의원은 자이르 보우소나루 전 대통령(재임 2019~2022)의 아들입니다.결선 투표에 앞서 열리는 1차 투표 가상대결에서도 룰라 대통령이 41%, 보우소나루 상원의원이 37%로 집계돼 두 후보 간 격차는 지난주 9%포인트에서 4%포인트로 축소됐습니다.브라질 선거법상 1차 투표에서 과반(50% 이상) 득표자가 없을 경우 상위 2명이 결선 투표를 치릅니다.1차 투표는 오는 10월 4일, 결선 투표는 같은 달 25일 치러집니다.함께 실시된 국정 수행 평가에서는 룰라 정부에 대한 부정 평가가 43%로, 긍정 평가(37%)를 앞섰습니다.(사진=게티이미지)