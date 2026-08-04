왕위 계승 2순위 공주도 입대…덴마크, 징병 확대 나서

▲ 이사벨라 공주

러시아의 위협과 도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 병합 압박에 대응하고자 확대된 덴마크의 징병제가 현지시간 3일을 기해 발효됐습니다.로이터통신은 덴마크 새 징집병 약 1천600명이 이날부터 새롭게 11개월로 확대된 의무복무를 시작했다고 보도했습니다.덴마크는 우크라이나 전쟁 발발 이후 국방력 강화를 추진하면서 복무 기간을 기존 4개월에서 11개월로 연장하고, 만 18세 이상 여성들에게로 징병제를 확대했습니다.현재 5천 명 수준인 연간 징집병 수도 2033년까지 7천500명으로 늘릴 계획입니다.이날 복무를 시작한 신병 가운데에는 덴마크 왕위 계승 2순위인 이사벨라 공주(19)도 포함됐습니다.프레데리크 10세 국왕과 호주 출신 메리 왕비 슬하의 둘째 딸인 이사벨라 공주는 이날 배낭을 멘 채 환한 미소를 지으며 슬라겔세에 위치한 병영에 도착했다고 독일 dpa통신은 전했습니다.이사벨라 공주는 근위 후사르 연대 소속으로 11개월간 무보수로 복무할 예정입니다.이사벨라 공주의 오빠인 왕위 계승 서열 1위 크리스티안 왕세자 역시 징집병으로 군 복무를 마치고, 작년에 육군 소위 양성 과정을 시작했습니다.덴마크 왕실은 유럽 다른 왕실과 마찬가지로 전통적으로 일정 기간을 군에서 복무해 왔습니다.덴마크는 아울러 이달 말부터 그린란드에 사상 최초로 징집병 배치를 준비 중입니다.징집병 100여 명으로 구성된 중대 규모 부대가 1개월간 그린란드에 파견돼 직업 군인이 맡아온 작전 임무를 넘겨받을 예정입니다.트럼프 대통령이 덴마크 자치령인 그린란드 병합 의지를 거듭 드러내고 있는 상황에서 이뤄지는 그린란드로의 징집병 배치는 정치적으로 중요한 의미를 갖는다고 로이터는 전했습니다.덴마크와 그린란드 정부는 트럼프 대통령의 그린란드 병합 야욕을 단호히 거부하면서 그린란드 안보 강화를 위해 절치부심하고 있습니다.새 징집병은 5개월간 기초 군사훈련을 받은 뒤 6개월 동안 실제 작전 임무를 수행하게 됩니다.덴마크군은 또한 특수작전사령부에 드론 소대를 신설하는 등 새로운 징집 복무 과정도 도입합니다.덴마크에서는 18세 이상의 건강한 청년을 대상으로 추첨 방식의 징병제를 운영 중인데, 수년 동안은 지원병이 대부분의 정원을 채워 온 까닭에 추첨은 남은 인원을 충원하는 경우에만 이뤄졌습니다.덴마크 외에 스웨덴, 핀란드, 노르웨이 등 북유럽 국가들과 에스토니아, 라트비아, 리투아니아 등 러시아와 지척인 발트해 3국도 의무 군 복무 제도를 운영하고 있습니다.(사진=연합뉴스)