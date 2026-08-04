[날씨] 수도권·전남 폭염중대경보…서쪽 곳곳 소나기

이번 주는 바람의 방향이 동풍으로 바뀌면서 서쪽 지역에 폭염이 극심하겠습니다.



이에 따라 서울 남부와 경기 남부 그리고 광주 전남 지역에 폭염 중대 경보가 올해 처음으로 내려졌는데요.



오늘(4일) 서울과 광주의 낮 기온이 38도, 하남이 39도까지 치솟겠습니다.



이처럼 당분간 이번 주 내내 동풍 계열의 바람이 계속 이어지면서 서울의 낮 기온 37도 안팎의 극한의 더위가 이어지겠습니다.



가급적 야외 활동은 중단하셔야겠습니다.



한편 오늘 경기 남부를 비롯한 서쪽 지역에는 돌풍과 벼락을 동반한 요란한 소나기 오는 곳이 있겠고요.



동해안은 동풍의 영향으로 빗방울 떨어지는 곳이 있겠습니다.



그 밖의 전국은 대체로 맑겠습니다.



서울 등 대부분 지역에서도 밤사이 열대야는 계속 이어지겠고 낮 기온은 서울이 38도, 울산 34도로 서쪽 지역이 더 뜨겁겠습니다.



이처럼 이번 주 내내 서쪽 지역에 극단적인 더위가 이어지는 만큼 어느 때보다 건강 관리 잘해주셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)