가뭄에 말라가는 다뉴브강…루마니아, 원전 가동 위해 암반 폭파

▲ 루마니아 다뉴브강 암반 폭파

극심한 가뭄 탓에 원자력 발전 가동에 차질을 빚고 있는 루마니아가 원전 냉각수 확보를 위해 다뉴브강 암반을 폭파했습니다.현지시간 3일 로이터통신 등에 따르면 루마니아는 이날 가뭄으로 역대급 저수위를 기록한 다뉴브강의 암반을 폭파해 물길을 틀었습니다.루마니아를 통과하는 다뉴브강 유량이 평소의 약 3분의 1까지 줄어들면서 루마니아 체르나보다 원전은 원자로 1기 가동을 중단한 상탭니다.전문가들은 이번 암반 폭파로 체르나보다 원자로가 있는 수로로 더 많은 물을 보낼 수 있게 될 것이라고 예상했습니다.이번 암반 폭파 작업은 루마니아 해군이 맡았습니다.로이터통신은 "폭발음과 함께 거대한 물기둥이 하늘로 치솟았다"며 "폭염과 가뭄으로 전력 생산 우려가 커지는 유럽의 위기를 보여주는 조치"라고 평가했습니다.독일에서 발원해 흑해까지 흐르는 다뉴브강은 최근 가뭄으로 곳곳에서 역대 최저 수위 기록을 경신하고 있습니다.한편 당초 이날 원전 가동 중단을 예고했던 헝가리는 기업과 가구의 자발적인 전력 소비 절감으로 가동 중단을 하루나 이틀 더 늦출 수 있게 됐다고 밝혔습니다.머저르 페테르 헝가리 총리는 이날 "정부 요청에 가계와 기업이 협조해 전날 전력 수요가 700㎽ 감소했다"며 4일까지 감산 운전을 계속할 수 있을 것으로 기대했습니다.헝가리 팍스 원전은 평소 헝가리 전력 수요의 약 40%를 생산하지만, 현재 생산량은 10% 수준에 그치고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)