뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

가뭄에 말라가는 다뉴브강…루마니아, 원전 가동 위해 암반 폭파

손기준 기자
작성 2026.08.03 23:37 조회수
가뭄에 말라가는 다뉴브강…루마니아, 원전 가동 위해 암반 폭파
▲ 루마니아 다뉴브강 암반 폭파

극심한 가뭄 탓에 원자력 발전 가동에 차질을 빚고 있는 루마니아가 원전 냉각수 확보를 위해 다뉴브강 암반을 폭파했습니다.

현지시간 3일 로이터통신 등에 따르면 루마니아는 이날 가뭄으로 역대급 저수위를 기록한 다뉴브강의 암반을 폭파해 물길을 틀었습니다.

루마니아를 통과하는 다뉴브강 유량이 평소의 약 3분의 1까지 줄어들면서 루마니아 체르나보다 원전은 원자로 1기 가동을 중단한 상탭니다.

전문가들은 이번 암반 폭파로 체르나보다 원자로가 있는 수로로 더 많은 물을 보낼 수 있게 될 것이라고 예상했습니다.

이번 암반 폭파 작업은 루마니아 해군이 맡았습니다.

로이터통신은 "폭발음과 함께 거대한 물기둥이 하늘로 치솟았다"며 "폭염과 가뭄으로 전력 생산 우려가 커지는 유럽의 위기를 보여주는 조치"라고 평가했습니다.

독일에서 발원해 흑해까지 흐르는 다뉴브강은 최근 가뭄으로 곳곳에서 역대 최저 수위 기록을 경신하고 있습니다.

한편 당초 이날 원전 가동 중단을 예고했던 헝가리는 기업과 가구의 자발적인 전력 소비 절감으로 가동 중단을 하루나 이틀 더 늦출 수 있게 됐다고 밝혔습니다.

머저르 페테르 헝가리 총리는 이날 "정부 요청에 가계와 기업이 협조해 전날 전력 수요가 700㎽ 감소했다"며 4일까지 감산 운전을 계속할 수 있을 것으로 기대했습니다.

헝가리 팍스 원전은 평소 헝가리 전력 수요의 약 40%를 생산하지만, 현재 생산량은 10% 수준에 그치고 있습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지