"창신메모리, 베이징에 메모리 반도체 공장 추가 건설 추진"

▲ 중국 국제반도체엑스포의 CXMT 부스

중국 최대 메모리 반도체 기업 창신메모리(CXMT)가 베이징에 메모리 반도체 공장을 추가로 건설하는 방안을 추진 중이라고 로이터통신이 오늘(3일) 복수의 소식통을 인용해 보도했습니다.보도에 따르면 CXMT는 베이징 동남부 이좡 지역에 12인치 메모리 반도체 공장을 신설하는 방안을 검토 중이며 이를 위해 베이징경제기술개발구와 자금 조달 방안을 협의하고 있습니다.일부 국유 기업도 투자 참여 의사를 밝힌 것으로 전해졌습니다.다만 이번 협의는 아직 초기 단계로, 투자 규모와 자금 조달 방식은 향후 변경될 가능성이 있다고 소식통들은 전했습니다.이번 투자 계획은 글로벌 메모리 반도체 수요 증가에 대응하기 위한 차원으로 해석됩니다.로이터는 앞서 CXMT가 본사가 있는 안후이성 허페이와 상하이에도 신규 공장 건설을 추진하고 있으며, 다른 지방정부와도 투자 협의를 진행 중이라고 보도한 바 있습니다.이 계획이 모두 실현되면 CXMT의 월 생산능력은 현재의 두 배 수준인 60만 장으로 늘어날 것으로 전망됩니다.소식통에 따르면 CXMT는 현재 허페이 등에 모두 3곳의 공장을 운영하고 있으며 각 공장의 월 생산량은 약 10만 장입니다.베이징 신공장의 생산 규모와 투자액은 아직 공개되지 않았습니다.첨단 메모리 반도체 생산 공장 건설에는 통상 100억 달러(약 14조 3천억 원) 이상이 필요한 것으로 업계는 내다보고 있습니다.CXMT는 지난달 27일 '중국판 나스닥' 과창판(커촹반·상하이증권거래소 과학기술주 전용 시장) 거래 첫날 기준 시가총액이 3조 2천800억 위안(약 708조 원)에 달하면서 상장과 동시에 중국 본토 증시 시가총액 1위에 올랐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)