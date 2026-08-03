축구 국가대표 수비수 이한범, 벨기에 명문 브뤼헤 입단

▲ 이한범

한국 축구대표팀 수비수 이한범이 덴마크 미트윌란을 떠나 벨기에 명문 클럽 브뤼헤에 입단했습니다.브뤼헤 구단은 이한범과 2029년까지 3년 계약을 맺었다고 발표했습니다.등번호는 3번입니다.덴마크 매체 딥스블라데트에 따르면 미트윌란이 벌어들인 이적료는 1,050만 유로, 우리 돈 174억 원입니다.이는 이한범이 K리그1 FC서울에서 미트윌란으로 이적할 때 발생한 이적료 150만 유로의 7배에 달하는 액수입니다.브뤼헤는 벨기에 리그에서 지난 시즌을 포함해 20차례나 정상에 오른 전통의 강호입니다.안데를레흐트(34회)에 이어 역대 최다 우승 2위입니다.한국 선수로는 설기현, 홍현석, 오현규 등이 벨기에 리그를 거쳐 더 큰 무대로 나아간 바 있습니다.이한범은 2023년 8월 서울을 떠나 미트윌란에 입단하며 '유럽파'가 됐습니다.첫 시즌 두 경기밖에 뛰지 못하며 적응에 애를 먹었지만, 지난 시즌엔 주전 수비수로 자리잡아 리그 우승과 덴마크컵 우승에 기여했습니다.특히 코펜하겐과의 덴마크컵 결승전에선 막판에 팀에 1대 0 승리를 안긴 헤더 골을 터뜨리는 결정적 활약을 펼쳤습니다.이한범은 미트윌란에서 3시즌 동안 67경기에 나서 3골을 기록했습니다.이한범은 2026 북중미 월드컵에서는 한국의 조별리그 3경기를 모두 풀타임 소화했습니다.(사진=클뤼프 브루게 홈페이지 캡처, 연합뉴스)