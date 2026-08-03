[날씨/XR] 수도권·전남 폭염중대경보…서쪽 곳곳 소나기

오늘(3일)도 동쪽 지역 중심으로 40도를 넘나드는 극한의 더위가 이어졌습니다.



이번 주는 극한의 더위가 서쪽 지역으로 옮겨갑니다.



이렇게 동풍이 불어들면서 서울 등 서쪽 지역에 폭염이 더 극심해지겠습니다.



이에 따라 동쪽 지역에 내려졌던 폭염중대경보는 모두 해제가 됐고요, 오늘 서울 남부와 경기 하남, 오산, 여주 그리고 광주, 전남 지역에 폭염중대경보가 내려졌습니다.



내일 이들 지역은 서울과 광주의 낮 기온이 38도, 하남은 39도까지 오를 텐데요, 이번 주 내내 동풍이 지속적으로 불어들면서 서울이 37도 안팎의 극단적인 더위가 계속되겠습니다.



태풍 돌핀도 우리나라를 막고 있는 북태평양 고기압 세력에 막혀서 북상하지 못하고 중국 남부를 향해 서진할 것으로 보입니다.



한편 내일 오후 한때 경기 남부를 비롯한 서쪽 지역에는 돌풍과 벼락을 동반한 요란한 소나기 오는 곳도 있겠습니다.



동해안 지역은 내일 동풍의 영향으로 빗방울 떨어지는 곳이 있겠고요, 그 밖의 전국은 맑아서 더위를 피할 곳도 마땅치 않겠습니다.



서울은 12일째 열대야가 이어지고 있습니다.



오늘 밤도 무덥겠습니다.



내일 낮 기온 서울이 38도, 울산 34도로 서쪽 지역이 더 뜨겁겠습니다.



이번 주 내내 서쪽을 중심으로 극단적인 더위가 이어지는 만큼 어느 때보다 건강 관리 잘해주셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)