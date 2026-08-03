뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

서울, 13일 연속 열대야 '유력'…이 시각 청계천

이세현 기자
작성 2026.08.03 20:25 조회수
PIP 닫기
<앵커>

전국 곳곳을 달군 열기는 지금도 식지 않고 있습니다. 서울 청계천에 나가 있는 취재 기자 연결하겠습니다.

이세현 기자, 뒤로 청계천에 발을 담근 시민들 모습이 많이 보이는데요, 지금도 여전히 더운가요?

<기자>

제가 이곳에서 방송 준비를 위해 2시간째 이렇게 서 있었는데요.

목과 등 뒤로 땀이 계속 흐르고 있고요, 계속 서 있기가 힘들다고 느껴질 정도로 정말 덥습니다.

[최지훈/인천 계양구 : 저녁에도 너무 습하고 밤새 맨날 에어컨 틀고 자고 있습니다. 밤에도 너무 더워서 모기도 많고 짜증 나는 하루하루를 견디고 있는 것 같습니다.]

[김기열·김민승/경남 고성군 : 평소 날씨가 많이 더웠는데 발을 담그니까 체감온도가 많이 떨어진 것 같고….]

이곳 시민들은 휴대용 선풍기를 들고 청계천에 발을 담그면서 더위를 이겨내고 있는데요.

제가 여기서 지켜보니 오래 머물진 못하고 에어컨이 켜진 근처 카페 등으로 이동하는 모습 종종 볼 수 있었습니다.

<앵커>

오늘(3일) 밤도 전국 대부분 지역에 열대야가 이어질 전망이라고요?

<기자>

네, 저녁 8시가 지났지만 지금 이곳의 온도는 보시는 것처럼 32도를 웃돌고 있습니다.

열대야 주의보는 밤 최저기온이 25도, 서울 같은 대도시나 해안가는 26도 이상 유지될 때 발령되는데요.

기상 관측 사상 최고 온도를 기록한 경남 양산에서는 18일째, 제주 북부는 무려 27일째 열대야가 이어지고 있습니다.

6월부터 어젯밤까지 전국 열대야 일수는 10.6일로 집계됐는데요.

지난 1973년 관측 이후 역대 최장 기록입니다.

말 그대로 올해, 가장 더운 여름을 보내고 있는 겁니다.

열대야로 수면이 부족해지면 생체리듬이 깨지고 면역력이 떨어질 수 있습니다.

실내 온도는 26도 안팎으로 유지하고, 에어컨을 사용할 때도 2-3시간마다 창문을 열어 환기하는 것이 좋다고 전문가들은 조언합니다.

(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 조무환)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
이세현 기자 사진
이세현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지