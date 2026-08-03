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장동혁, 정부 세제개편안에 "뿌린 돈 걷어가는 조세강탈"

박찬범 기자
작성 2026.08.03 18:43 조회수
장동혁, 정부 세제개편안에 "뿌린 돈 걷어가는 조세강탈"
▲ 국민의힘 장동혁 대표가 3일 청와대 사랑채 앞에서 열린 현장 최고위원회의에서 형사소송법 개정안에 대한 이 대통령의 재의요구권 행사를 촉구하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 정부의 세게개편안이 발표된 직후 "뿌린 돈 걷어가는 조세강탈"이라고 맹비난했습니다.

장 대표는 오늘 자신의 SNS에 "국민은 폭염으로 열불나 죽겠는데 이재명 대통령, 귀국 하자마자 던진 것이 세금폭탄"이라고 적었습니다.

이어 "말은 '공정과세를 위한 조세개혁' 이라고 번지르하지만 실상은 뿌린 돈 걷어가는 조세강탈"이라고 주장했습니다.

장 대표는 "부동산 보유세를 늘리는 거야 뱉어놓은 말이 있어 그렇다지만 저출생 대응 세액공제 폐지, 친환경차 지원 축소, 가업승계 문턱 강화는 이 정부의 정책과도 2중3중 충돌"이라고 지적했습니다.

그러면서 "더불어근저당에 레버리지ETF, 연임개헌, 보완수사권 폐지까지 국민들 속 천불나게 하는게 어디 세금 뿐이겠나"라고 덧붙였습니다.

장 대표는 "부동산 세제 개편은 거래 정상화라고? 국민이 이재명정권을 정상화 할 날도 머지 않았다"며 "이게 바로'공정국정을 위한 정권개혁'"이라고 비꼬았습니다.

(사진=연합뉴스)
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