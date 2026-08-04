김재원, 타이베이서 첫 해외 팬미팅 개최…'글로벌 대세' 월드투어 대장정 시작

김재원은 오는 30일 타이베이 WESTAR TAIPEI에서 '2026 KIM JAE WON WORLD TOUR FANMEETING Episode 1 : The Present in Taipei'를 개최하고 현지 팬들과 만난다.
3일 공개된 팬미팅 포스터에는 한 편의 청춘 영화를 떠올리게 하는 아련한 감성 속 김재원 특유의 자연스러운 매력이 담겼다. 'The Present in Taipei'라는 타이틀처럼 팬들에게 선물 같은 시간을 선사하겠다는 의지가 고스란히 느껴진다.
이번 팬미팅은 지난해 서울에서 성황리에 마친 첫 단독 팬미팅 이후 처음 열리는 해외 팬미팅이자, 월드투어의 첫 포문을 여는 자리다. 김재원은 다채로운 토크와 밀착형 코너를 준비해 작품 속 캐릭터와는 또 다른 친근하고 다정한 매력을 선보일 예정이다.
올해 티빙 오리지널 시리즈 '유미의 세포들 시즌3'에서 '신순록' 역을 맡아 국내외 시청자들의 마음을 사로잡은 김재원은 특유의 설렘 자극 연기로 글로벌 라이징 스타로서 입지를 다졌다. 이에 이번 첫 해외 팬미팅을 향한 현지 언론과 팬들의 관심 역시 뜨겁게 달아오르고 있다.
한편, 김재원의 타이베이 팬미팅 티켓은 오는 9일 오전 11시 KKTIX를 통해 예매할 수 있다. 타이베이에 이어 월드투어 두 번째 도시인 도쿄 팬미팅은 오는 9월 20일 일본 도쿄 LINE CUBE SHIBUYA에서 펼쳐질 예정이다.
[사진 제공 = 미스틱스토리]
(SBS연예뉴스 강선애 기자)
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