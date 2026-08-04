김재원, 타이베이서 첫 해외 팬미팅 개최…'글로벌 대세' 월드투어 대장정 시작

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배우 김재원이 대만 타이베이에서 첫 해외 팬미팅을 열고 월드투어의 대장정을 시작한다.김재원은 오는 30일 타이베이 WESTAR TAIPEI에서 '2026 KIM JAE WON WORLD TOUR FANMEETING Episode 1 : The Present in Taipei'를 개최하고 현지 팬들과 만난다.3일 공개된 팬미팅 포스터에는 한 편의 청춘 영화를 떠올리게 하는 아련한 감성 속 김재원 특유의 자연스러운 매력이 담겼다. 'The Present in Taipei'라는 타이틀처럼 팬들에게 선물 같은 시간을 선사하겠다는 의지가 고스란히 느껴진다.이번 팬미팅은 지난해 서울에서 성황리에 마친 첫 단독 팬미팅 이후 처음 열리는 해외 팬미팅이자, 월드투어의 첫 포문을 여는 자리다. 김재원은 다채로운 토크와 밀착형 코너를 준비해 작품 속 캐릭터와는 또 다른 친근하고 다정한 매력을 선보일 예정이다.올해 티빙 오리지널 시리즈 '유미의 세포들 시즌3'에서 '신순록' 역을 맡아 국내외 시청자들의 마음을 사로잡은 김재원은 특유의 설렘 자극 연기로 글로벌 라이징 스타로서 입지를 다졌다. 이에 이번 첫 해외 팬미팅을 향한 현지 언론과 팬들의 관심 역시 뜨겁게 달아오르고 있다.한편, 김재원의 타이베이 팬미팅 티켓은 오는 9일 오전 11시 KKTIX를 통해 예매할 수 있다. 타이베이에 이어 월드투어 두 번째 도시인 도쿄 팬미팅은 오는 9월 20일 일본 도쿄 LINE CUBE SHIBUYA에서 펼쳐질 예정이다.[사진 제공 = 미스틱스토리](SBS연예뉴스 강선애 기자)