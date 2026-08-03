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보넥도, 18일 일본서 싱글 발매하고 투어 돌입…다음 달 말 국내 복귀

김경희 기자
작성 2026.08.03 17:32 조회수
그룹 보이넥스트도어 첫 월드투어 포스터 (사진=KOZ엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)
▲ 그룹 보이넥스트도어 첫 월드투어 포스터

그룹 보이넥스트도어가 지난 주말 열린 부산 공연에서 앨범 발매 일정 등 하반기 활동 계획을 공개했습니다.

보이넥스트도어는 지난달 31일부터 이달 2일까지 사흘간 부산 사직실내체육관에서 열린 'KNOCK ON Vol.2' 부산 공연에서 팬들과 만나 이달 18일 일본에서 두 번째 디지털 싱글을 발표한다고 예고했습니다.

또 다음 달 28일에는 정규 1집 리패키지로 팬들을 만날 것이라고 밝혔습니다.

보이넥스트도어의 일본 신곡은 지난해 8월 이후 약 1년 만으로, 오는 21일부터 시작되는 일본 투어에 앞서 공개되는 것입니다.

보이넥스트도어는 이달 21일부터 23일까지 가나가와 K-아레나 요코하마에서 진행되는 공연으로 일본 투어의 문을 열고, 이어 사가, 오사카, 미야기, 나가노에서 현지 팬들을 만납니다.

멤버들은 정규 1집 리패키지 발매 이후인 10월에는 한국 활동에 집중하다가 10월 10~11일 치바에서 일본 투어 대장정을 마무리할 예정입니다.

(사진=KOZ엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)
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