'23연승 신기록' 씨름 김무호, 문경대회서 통산 14번째 한라장사

▲ 3일 경북 문경시 문경체육관에서 열린 위더스제약 2026 민속씨름 문경오미자장사씨름대회에서 김무호(울주군청)이 장사에 등극했다.

올 시즌 무패 행진을 이어온 김무호(울주군청)가 위더스제약 2026 민속씨름 문경오미자장사씨름대회에서 개인전 최다인 23연승 신기록을 세우며 개인 통산 14번째 한라장사에 올랐습니다.김무호는 3일 경북 문경시 문경체육관에서 열린 대회 한라급(105㎏ 이하) 결정전(5판 3승제)에서 오창록(MG새마을금고씨름단)을 3대 0으로 꺾었습니다.한라장사 역대 최다인 15회 우승을 기록한 오창록을 비롯해 민속씨름 장사 타이틀 보유자만 9명이 출전한 한라급에서 김무호는 단 한 판도 내주지 않고 정상에 올랐습니다.김무호는 자기를 향한 현장 팬들의 압도적인 응원을 14번째 한라장사 타이틀로 보답했습니다.결정전 첫판에서 김무호는 오창록의 덧걸이에 왼쪽 다리가 걸렸지만, 힘의 방향을 바꿔 밀어치기로 기선을 제압했습니다.힘 대 힘으로 맞붙은 둘째 판에선 김무호가 전매특허 들배지기로 2대 0을 만들었습니다.그리고 마지막 셋째 판에선 빗장걸이로 오창록을 넘어뜨리면서 꽃가마를 탔습니다.이날(3일) 김무호는 씨름 공식 기록 자료화가 완료된 2019년 이후 집계된 개인전 최다 연승 기록을 새로 썼습니다.19연승으로 대회를 시작한 그는 16강전에서 세 차례나 금강장사 타이틀을 차지한 황재원(태안군청)을 2대 0으로 꺾고 김기수(수원특례시청·금강급), 노범수(울주군청·태백급), 김민재(영암군민속씨름단·백두급)가 보유했던 종전 최다 기록인 20연승과 타이를 이뤘습니다.이어 8강전에선 한라장사 9회에 빛나는 박민교(용인특례시청)를 역시 2대 0으로 물리치고 21연승을 달성해 신기록을 세웠고, 준결승과 결승에서도 승리하며 기록을 23연승으로 늘렸습니다.올 시즌 전승 행진도 이어졌습니다.김무호는 설날대회부터 이번 대회 결승까지 개인전 23전 전승 가도를 달리고 있습니다.한라급 연속 우승 기록도 7개 대회로 늘렸습니다.김무호는 지난해 추석대회와 천하장사대회에 이어 올해 설날·단양온달·평창오대산천·보은단오·문경오미자대회를 잇달아 제패했습니다.(사진=연합뉴스)