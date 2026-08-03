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[머니버스] 한국 주식시장 비판한 블룸버그, 이유 살펴보니 / "한국 증시는 '호사다마'" / 레버리지 ETF, 책임은 누구에게?

이혜미 기자
작성 2026.08.03 16:50 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박연미 경제평론가, 박진호 SBS 논설위원
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<머니버스>

● 역동적 한 주…진정되나? ~ "韓증시, 투기 실험장"

박연미 / 경제평론가
"한국 증시, 배가 많아서 생기는 걱정…호사다마"
"미국 반도체주 상승-레버리지ETF 규제…변동성 하락"
"사이드카의 일상화…한국 증시 '카센터'됐냐는 조롱도"
"투자자들, 레버리지ETF '누군가 책임져야' 목소리 높아"
"하반기 증시, 지금보다 훨씬 나은 상황 기대"

박진호 / SBS 논설위원
"대한민국 주식, 불안함보단 '역동적인' 시장"
"반도체 쏠림 부작용 있지만…분명한 장점 가지고 있어"
"주식 시장, 변동성에 대한 부담 심리 여전"
"레버리지ETF 규제 시행 첫날, 거래금액 줄어…부작용 줄 것"
"하반기 증시, 엔비디아 실적발표 지켜봐야"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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