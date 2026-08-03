나고야 아시안게임 남녀 축구 킥오프 시간 확정

▲ 이민성 U-23 축구대표팀 감독이 3월 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 대비 소집 훈련에서 지휘를 하고 있다.

2026 아이치·나고야 아시안게임에 나서는 남녀 축구 대표팀의 조별리그 및 토너먼트 킥오프 시간이 정해졌습니다.대회 4연패에 도전하는 남자 대표팀은 카타르와 오는 9월 15일 저녁 7시 30분 나고야시 미즈호공원 럭비경기장에서 조별리그 D조 1차전을 펼칠 예정입니다.사우디아라비아와 조별리그 D조 2차전은 9월 22일 같은 장소에서 저녁 7시 킥오프합니다.조별리그 성적에 따라 8강과 준결승의 킥오프 시간도 바뀝니다.조 2위를 차지하면 9월 25일 오후 2시 나고야시 미즈호공원 럭비경기장에서 8강전을 치르고, 4강전은 9월 30일 저녁 7시 30분 오사카시 나가이 스타디움에서 펼칩니다.조 1위를 하면 8강전은 저녁 7시 30분, 4강전은 오후 3시에 치르는 데, 경기 장소는 조 2위 때와 동일합니다.동메달 결정전과 결승전은 각각 10월 3일 오후 3시와 저녁 7시 30분에 도요타시 도요타 스타디움에서 진행됩니다.한편, 조별리그 F조에서 경쟁하는 여자 대표팀은 9월 14일 저녁 7시 30분 나가이 스타디움에서 미얀마와 1차전을 치르고, 9월 17일 오후 4시 같은 경기장에서 방글라데시와 2차전을 펼칩니다.'난적' 북한과의 3차전은 9월 21일 오후 4시 시즈오카 스타디움 에코파에서 열립니다.조별리그에서 1위를 차지하면 8강전은 9월 25일 오후 3시, 준결승은 9월 29일 오후 3시에 모두 시즈오카 스타디움 에코파에서 진행됩니다, 조 2위를 기록하면 8강전은 9월 25일 밤 9시 30분 나가이 스타디움, 준결승은 9월 29일 저녁 7시 30분 시즈오카 스타디움 에코파에서 열립니다.동메달 결정전은 10월 2일 오후 3시, 결승전은 같은 날 저녁 7시 30분에 시즈오카 스타디움 에코파에서 모두 진행됩니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)