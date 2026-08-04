첫 예능에 굳어버린 정준원…도 넘은 악플에 하하가 직접 나섰다

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첫 예능 도전에 나선 배우 정준원이 극심한 긴장감으로 보인 소극적인 행동을 두고 '태도 논란'이 불거진 데 이어 악성 댓글까지 시달리고 있다. 이 가운데 현장에 함께했던 방송인 하하가 직접 해명에 나서며 따뜻한 응원을 보냈다.지난 1일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에는 새 금토드라마 '유부녀 킬러'의 주인공 공효진과 정준원이 게스트로 등장했다.이날 방송에서 예능이 처음이었던 정준원은 등장 직후부터 "안 괜찮은 것 같다"며 경직된 모습을 보였다. 불안한 자세로 의자 끝에 걸터앉아 질문에 선뜻 답을 이어가지 못하는가 하면, 한 가지 대사를 여러 감정으로 연기하는 챌린지에서도 극도로 긴장해 눈을 질끈 감고 대사 자체를 내뱉지 못했다. 이에 유재석, 하하, 허경환, 주우재 등 멤버들과 동료 공효진이 분위기를 이끌며 연신 그를 조력했다.그러나 방송 직후 온라인에서는 그를 향한 비판이 쏟아졌다. "성의가 없다", "홍보하러 나와서 적극성이 부족하다"는 반응을 넘어, 연기력 폄하와 외모를 향한 원색적인 비난 등 과도한 인신공격성 악플로 변질되는 양상을 보였다. 예능 속 서툰 모습 하나 때문에 배우로서의 존재 가치까지 부정당하는 상황은 안타까움을 자아냈다.논란이 과열되자 녹화 현장에 함께 있었던 하하가 직접 소신을 밝혔다.하하는 정준원의 태도 논란을 지적한 숏폼 영상에 직접 댓글을 달고 "너무 사랑스럽고 귀엽고 재밌었다. 재밌게 살리려고 한 리액션이다. 첫 예능에 '놀면 뭐하니?'는 프로한테도 진짜 어렵다"라고 정준원을 옹호했다. 또 "프로 예능인이 아니니 귀엽게 봐주시고, 그냥 예능을 즐기셨으면 한다. 배우님에게 박수를 보낸다"며 훈훈한 응원의 메시지를 덧붙였다.낯선 예능 환경에서 보여준 어색함에 대한 시청자들의 호불호는 얼마든지 갈릴 수 있다. 하지만 과도한 비하와 억측 대신, 새로운 분야에 도전한 배우를 향한 성숙한 시선이 필요한 시점이다.[사진 제공 = MBC '놀면 뭐하니?' 캡처, 하하 인스타그램 댓글 캡처](SBS연예뉴스 강선애 기자)