부산 돌려차기 피해자 "'지옥에나 가세요'는 그나마 순화한 표현…값을 치를 일"

지난달 31일, 검사의 수사권을 전면 폐지하는 형사소송법 개정안이 국회를 통과했습니다.



국회 법제사법위원회 소속으로 법안 통과 과정을 주도한 김용민 더불어민주당 의원은 국회 의결 직후 경남 김해 봉하마을의 고 노무현 전 대통령 묘역을 찾아가 형사소송법 개정안을 영전에 올렸다고 밝혔습니다.



지난 1일에는 '내주신 숙제 다 끝냈습니다'라는 문구가 적힌 조화 사진과 함께, 형사소송법 개정을 두고 노 전 대통령이 '기분 좋다'라고 하고 있을 것이라는 취지의 글이 김용민 의원실에서 운영하는 소셜미디어에 올라왔습니다.



그러자 '김진주'라는 가명을 사용하는 '부산 돌려차기 사건' 피해자가 김 의원 측 게시물에 직접 댓글을 남겼습니다.



"지옥에나 가세요."라는 짧은 한마디였습니다.



피해자 김진주 씨는 SBS와의 통화에서 "지옥에나 가세요"는 자신이 하고 싶은 말을 가장 순화한 표현이라고 밝혔습니다.



[김진주/'부산 돌려차기' 피해자 (가명) : (그 게시물을 보고) 다른 많은 피해자들이 생각나더라고요. 말을 하지 못하는 피해자들도 생각이 나고. 그나마 거기서 가장 순화할 수 있는 표현으로 쓰지 않았나 생각하고….]



그러면서 이번 법 개정 때문에 어떤 사람들이 고통받게 될지 분명해 보인다며 "값을 치를 일"이라고도 표현했습니다.



[김진주/'부산 돌려차기' 피해자 (가명) : 고통받을 사람이 정말 분명해 보이기 때문에 이거는 결국 '값을 치를 일이다'라고 생각하고, 사실 정말 끔찍한 변화라고 생각해요. 본인들의 논리를 위해서 또 누군가를 희생시키는 게 너무 진짜, 너무 처참한 사회라고….]



피해자가 아닌 정치인들을 위한 사법개혁은 필요 없다는 입장도 밝혔습니다.



[김진주/'부산 돌려차기' 피해자 (가명) : 제가 마치 범죄 피해자를 모두 변호하는 것처럼 얘기하면 안되니까 그래서 피해자분들한테 '이거에 대해서 어떻게 생각하세요?' 물어보고, 진짜 다 통일됐던 건 피해자가 없는 사법 개혁은 절대 있어서는 안 된다. 정치인들을 위한 사법 개혁은 피해자들에게 필요가 없다….]



김진주 씨는 이재명 대통령이 국회를 통과한 형사소송법 개정안에 대해 거부권을 행사하기를 바란다는 말도 남겼습니다.



[김진주/'부산 돌려차기' 피해자 (가명) : '제발 대통령님, 거부권 좀 행사해 주세요'라고 빌 수도 있을 만큼 다른 범죄 피해자들이 생각했을 때 끔찍한 변화라고….]



SBS는 김진주 씨가 남긴 댓글 등에 대한 김용민 의원 측의 입장을 물었지만, 김 의원 측은 특별한 입장을 밝히지 않겠다고 말했습니다.



(취재 : 김덕현, 영상취재 : 윤형, 영상편집 : 윤태호, 제작 : 디지털뉴스편집부)