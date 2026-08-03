[에디터픽] "어렵게 취업해도" 결국 눈 돌린다..발길 돌리려는 절박한 '승부수'

교육부가 발표한 강원 지역 대학 졸업자의 취업률은 67.2%.



전국 평균보다 2.3% 포인트 낮습니다.



어렵게 취업해도 일자리를 1년 유지하는 비율이 80.4%에 그쳐, 전국 평균을 밑돕니다.



청년층이 선호하는 직종이 적다 보니 수도권 유출로 이어지는 겁니다.



[정희성/도 경제진흥원 일자리부 고용지원팀 대리 : 대졸자분들의 경우에는 이제 직종이 되게 다양하잖아요. 그 직무 맞춤으로 해서 바로 취업할 수 있는 일자리가 많지 않다 보니 자연스럽게 도 외로 눈을 돌리기도 하고...]



도내 취업자 30%는 농업과 단순 노무, 서비스업에 집중돼 있습니다.



[김이곤/G1방송 기자 : 강원 지역 대학들이 일자리 트렌드와 산업 수요에 맞춘 맞춤형 학과를 신설하고 있습니다.]



강원대학교는 국내 최초로 '국방반도체학과' 대학원 과정을 신설했습니다.



국비 지원으로 전문 인력 12명을 양성하면, 졸업 후 방산 기업이 채용하는 구조입니다.



[김익현/강원대 디지털밀리터리학과 학과장 : IT의 총화가 지금 AI 쪽으로 가고 있잖아요. 그걸 심을 수 있는 반도체가 만들어지는 설계 중심, 그러한 역량이 이 춘천 중심으로 해서 만들어지기 때문에 대학뿐만 아니라 지역 경제 발전에도 상당히 영향을...]



한림대학교도 내년부터 도내 최초로 '글로컬 MICE학과'를 신설합니다.



복수전공을 하는 학생이 180명을 넘어설 정도로 수요가 늘자 정식 학과를 만들었습니다.



[윤은주/한림대 MICE기획경영전공 교수 : 한림대학교에서 배출하는 인력들이 지역에 정주하면서 그런 행사를 직접 해볼 수 있는 그런 기회를 저희가 생각하고 있고, 업체들도 MICE산업의 숫자가 계속 증가하고 있기 때문에 취업의 기회는 무궁무진하고 현재도 높은 취업률을 보이고 있습니다.]



지자체 역시 강원국방벤처센터 운영과 강릉컨벤션센터 설립에 따른 MICE 행사 유치에 나서 산학관 협력 체계도 가동되고 있습니다.



취업률 저조…지역 대학, 맞춤형 학과로 활로 (2026.08.03 12시 뉴스)



(취재 : 김이곤 G1방송, 구성 : 배준휘, 영상취재 : 신현걸 G1방송, CG : 이민석 G1방송, 제작 : 디지털뉴스부)