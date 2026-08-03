[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 장성철 공론센터 소장, 최선호 SBS 논설위원
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●'대통령 절연론'까지~최고위원도 친명 vs 친청
서용주 / 전 민주당 상근부대변인
"유시민, 본인 인정 않는 현 정부에 마음 상한 듯"
장성철 / 공론센터 소장
"유시민, 자기 존재감에 대한 정치적 영향력 갈구하는 듯"
최선호 / SBS 논설위원
"유시민, 비평? 영향력 생각하면 '정치 행위'로 봐야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 유시민의 계속되는 선긋기…존재감 과시? 불만 토로?
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