[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 장성철 공론센터 소장, 최선호 SBS 논설위원
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● '대통령 절연론'까지 ~ 최고위원도 친명 vs 친청
서용주 / 전 민주당 상근부대변인
"대리 정치로 변화…진보진영 헤게모니 잡겠다는 의도"
장성철 / 공론센터 소장
"경선룰, 민심 반영으로 바꿔야 강성당원 향한 표현 줄어들 것"
최선호 / SBS 논설위원
"민주 최고위원 선거, 5~6위 싸움 치열할 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 민주 최고위원 경선도 친명 대 친청…한 지붕 유지되나?
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