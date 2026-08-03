[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 장성철 공론센터 소장, 최선호 SBS 논설위원
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● '0.99%p' 차 초박빙 ~ ● 계파 간 날선 공방
서용주 / 전 민주당 상근부대변인
"김민석, 첫 단추 잘 꿰…정청래 '빨간불' 켜진 듯"
"선호투표제 생각하면 김민석, 세 후보 중 가장 앞설 것"
"이 대통령 국정 운영에 '걸림돌' 되느냐 마느냐의 선거 돼"
장성철 / 공론센터 소장
"정치 실종된 민주 전당대회…양쪽 다 조급한 듯"
"정청래, 유리한 지역에서 '초박빙'? 힘겨운 싸움 될 것"
"정청래, 신천지 얘기 꺼냈다는 건 조급함 자백하는 것"
최선호 / SBS 논설위원
"김민석, 예상보다 선방…결과는 끝까지 가봐야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 민주 대표 경선 초반 초접전…서용주 "김민석 유리…선호투표제 안 갈 수도"
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