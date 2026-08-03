남부지방 대부분 폭염중대경보…서울 등 수도권도 포함

<앵커>



전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 전남광주와 경상도 등 남부지방엔 폭염중대경보가 발효됐습니다. 조금 전에는 서울 등 수도권에도 첫 폭염중대경보가 발령됐습니다. 이런 가운데 곳곳에서 온열질환 사망자도 속출하며 인명피해도 잇따르고 있습니다.



권민규 기자입니다.



<기자>



기상청은 오늘(3일) 전남광주와 대구, 경남과 경북 등 남부지방 대부분 지역에 폭염중대경보가 내려진 상태라고 밝혔습니다.



폭염중대경보는 일 최고기온이 39도를 넘길 것으로 예상될 때, 또는 일 체감 최고기온이 38도 이상일 때 발효됩니다.



오늘 오후 3시 기준 전남광주 광양이 41.1도, 대구 북구가 40.9도 경남 의령이 40.7도를 기록하는 등 전라도와 경상도를 중심으로 40도 안팎의 찜통더위가 이어졌습니다.



경북 구미는 기온이 38.1도를 넘기면서 지역 관측을 시작한 이래 역대 최고기온 기록을 갈아치웠고, 폭염경보가 내려진 충남 보령도 37.1도를 넘겨 역대 8월 최고기온을 경신했습니다.



정부가 폭염 중앙재난안전대책본부를 2단계로 격상한 가운데, 지난 1일 기준 온열질환자는 1천889명을 기록했습니다.



이 중 사망자는 14명으로 집계됐는데, 어제 경기 김포와 인천, 충남 당진과 부산 등 전국 곳곳에서 온열질환 추정 사망자가 속출하면서 피해는 더 늘어날 걸로 보입니다.



기상청은 당분간 전국 대부분 지역에서 최고체감온도가 35도 안팎으로 예상되는 만큼 건강관리에 각별히 유의할 것을 강조했습니다.



또 폭염중대경보 지역 주민들은 모든 야외활동을 최대한 중단하고 무더위쉼터 등 냉방시설이 있는 실내로 이동해 휴식을 취하라고 당부했습니다.



(영상편집 : 이승진)