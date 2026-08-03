BTS 미국 뉴저지 공연에 15만 7천 명...'그래미 보이콧 지지' 손팻말 등장

▲ 미국 뉴저지주 메트라이프 스타디움에서 열린 BTS 아리랑 월드투어 콘서트에서 BTS가 무대를 선보이고 있다.

그룹 방탄소년단, BTS가 지난 주말 미국 뉴저지에서 진행한 월드투어 '아리랑' 2회 공연이 관객 총 15만 7천 명을 동원했다고 소속사 빅히트뮤직이 밝혔습니다.미국 뉴저지 이스트 러더퍼드 메트라이프 스타디움에서 열린 이번 공연은 BTS 월드투어 '아리랑'의 두 번째 북미 투어의 시작으로, BTS는 지난달 19일 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 결승전 하프타임 쇼에 이어 2주 만에 같은 장소에 섰습니다.또한 지난 2019년 5월에 열린 BTS 월드투어 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' 기준으로는 약 7년 2개월 만입니다.이번 공연 내내 관객들은 한국어 가사를 따라 부르며 멤버들과 함께 즐겼습니다.특히 관객들은 멤버들의 그래미 보이콧 선언 이후 전 세계 차트에서 역주행 기록을 세우고 있는 노래 '에일리언(Aliens)' 에 뜨거운 반응을 보였고, 타이틀곡 '스윔(SWIM)'은 큰 소리로 함께 노래했습니다.관객들의 모습을 비추는 '아미 타임' 동안 여러 관객이 그래미의 아시안 팝 분야 신설에 반대하며 BTS 멤버들의 결정을 지지한다는 뜻을 담은 손팻말을 들어보이기도 했습니다.미국 음악 전문 매체 빌보드는 "BTS는 불과 2주 전 메트라이프 스타디움에서 열린 첫 FIFA 월드컵 결승전 하프타임 쇼에 올라 이들이 왜 세계 최대 무대에 설 자격이 있는지 증명했다.이번에는 약 2시간 30분에 걸친 월드투어'아리랑'을 통해 자신들의 진가를 마음껏 펼쳤다"라고 전했습니다.또 공연 최고의 순간 15가지를 선정하며 이번 콘서트를 집중 조명했습니다.한편, 이번 공연에는 미국 힙합의 전설 나스(Nas)가 찾아와 눈길을 끌었습니다.그의 오랜 팬인 RM은 무대 위에서 "10대 시절의 우상 앞에서 공연할 수 있다는 건 정말 멋진 기분이다"라는 소감을 밝혔습니다.BTS의 다음 공연은 현지시간 5~6일 미국 매사추세츠주 폭스버러 질레트 스타디움에서 열립니다.(사진=빅히트뮤직(하이브) 제공, 연합뉴스)