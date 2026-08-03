[자막뉴스] '경산 아파트 방화' 수사팀장 사망…"저수지 근처 발견" 유서 없었다 왜?

경북 경산 아파트 관리사무소 방화 사건을 수사해 온 형사팀장이 숨진 채 발견돼 경찰이 경위를 조사하고 있습니다.



어제(2일) 오후 4시 반쯤 경남 창녕군 도천면 한 저수지 인근에서 경산경찰서 형사과 소속 50대 경감 A 씨가 숨진 채 발견됐습니다.



경찰은 A 경감이 연락이 닿지 않는다는 가족들 신고를 받고 휴대전화 위치 추적 등을 통해 수색에 나서 A 경감을 발견했으나 이미 숨진 뒤였습니다.



유서는 발견되지 않았으며, 현재까지 범죄 혐의점은 확인되지 않았습니다.



A 경감은 지난달 23일 발생한 경산 아파트 관리사무소 방화 사건의 형사팀장을 맡아 사건 수사를 이어왔습니다.



경찰은 A 경감 사망 원인과 방화 사건 수사와의 관련성은 확인되지 않았다고 밝혔습니다.



경산 아파트 관리사무소 방화는 지난달 23일 오전 아파트 입주민인 70대가 관리사무소에 가연성 물질을 뿌리고 불을 질러 3명이 숨지고 피의자 본인을 포함해 5명이 다친 사건입니다.



경찰은 아파트 운영 문제를 두고 오랫동안 관리실 측과 갈등을 빚어온 70대 남성이 관리실 관계자 등을 겨냥한 보복 목적으로 방화를 저질렀을 가능성에 무게를 두고 수사 중입니다.



다만 경찰은 전신 화상을 입고 치료 중인 피의자에 대한 대면 조사가 어려워 아직 범행 동기 등 핵심 진술을 확보하지 못했습니다.



또, 휴대전화 포렌식 등에서도 결정적인 단서가 나오지 않아 핵심인 범행 동기 규명에는 시간이 더 걸릴 것으로 보입니다.



경찰 관계자는 "창녕경찰서에서 정확한 사망 경위를 조사하고 있다"고 말했습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 최강산, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)