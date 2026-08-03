'축구협회 청문회서 부적절한 언행' 문진희 심판위원장 사퇴

▲ 조국혁신당 김재원 의원과 문진희 축구협회 심판위원장

대한축구협회 국회 청문회에서 한 손을 바지 주머니에 넣은 채 답변하는 등 부적절한 모습을 보인 문진희 대한축구협회 심판위원장이 사퇴했습니다.축구협회는 "문진희 심판위원장이 일신상의 사유로 사임서를 제출했다"고 밝혔습니다.문 위원장은 지난달 30일 국회에서 열린 대한축구협회에 대한 국회 문화체육관광위원회의 청문회에서 조국혁신당 김재원 의원과 언쟁을 벌였습니다.김 의원이 "자세 똑바로 하시라. 공손하게 대답하시라. 아까부터 다른 위원님 답변도"라고 지적하자 문 위원장은 한 손을 바지 주머니에 꽂은 채 "위원님은 말씀하고 나는 하지 말란 말이냐. 목소리를 좀 다운시키시라 그러면"이라고 맞받아쳤습니다.이어 더불어민주당 조계원 의원도 문 위원장의 부적절한 언행에 이의를 제기하자 문 위원장은 "거기는 끼지 마시고"라며 격앙된 태도를 보이며 청문회에 참석한 국회의원들의 공분을 샀습니다.문 위원장의 사퇴로 향후 심판위원회는 새 집행부 출범시까지 부위원장 대행 체제로 운영됩니다.(사진=국회방송 유튜브 생중계 캡처, 연합뉴스)