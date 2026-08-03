[비디오머그] 연애는 스펙이 아니잖아요

요즘 TV를 켜면 곳곳에서 일반인 남녀의 '연애 이야기'가 나옵니다.

유튜브 콘텐츠에서도 '연애', '연애 상담', '모쏠 탈출법' 등등 다양합니다.



연애하는 데 나이는 1도 중요하지 않겠지만, 요즘 20~30대 MZ 세대,

희한하게 연애만큼은 이 세대 특유의 '적극성', '자발성'이 보이지 않습니다.

그렇기에 이들 세대를 염두에 둔 '연애 콘텐츠', '연애 상담'이 활황입니다.

그만큼 이들에겐 연애가 '자만추'보다는 일종의 '스펙 쌓기'가 돼 가고 있는 게 아닐까요?



이번 <비머 딥>에서는 MZ 세대의 연애관, 이들을 바라보는 심리학자의 조언,

그리고 연애 상담을 빙자하며 비뚤어진 연애관을 심어주는 일부 '연애 상담소'까지,

아주 딥~하게 다뤄봤습니다.



취재 구성 조기호/편집 박서연/디자인 안준석 조승현/도움 김채현 임서민/제작 지식콘텐츠IP팀