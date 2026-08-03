[자막뉴스] "거기는 끼지 마시고" '눈 부릅'…'막장 청문회' 만든 심판위원장 결국

대한축구협회 국회 청문회에서 한 손을 바지 주머니에 넣고 언성을 높이며 답하는 등 부적절한 태도를 보여 논란을 빚은 문진희 대한축구협회 심판위원장이 사의를 표명했습니다.



축구협회 관계자는 "문 위원장이 사의를 표명했다"며 "당초 화요일에 예정됐던 심판평가협의체 회의 일정을 앞당겨 오늘 열기로 했다. 일정이 마무리되면 사표를 제출할 것으로 보인다"고 밝혔습니다.



문 위원장은 앞서 지난달 30일 국회에서 열린 대한축구협회에 대한 국회 문체위의 청문회에서 질의를 하는 의원들과 언쟁을 벌이는 모습으로 큰 비판을 받았습니다.



문 위원장은 정몽규 전 대한축구협회장의 '불법 선거 운동'을 도왔다는 의혹이 있는데, 김재원 조국혁신당 의원의 질문에 제대로 답을 하지 않거나,



[김재원/조국혁신당 의원 : 자세 똑바로 하십쇼. 공손하게 대답하십쇼. 아까부터 지금 다른 위원님들 말씀하시는 거 보고 있는데.]



[문진희/대한축구협회 심판위원장 : 아니 위원님은 말씀하고 저는 말하지 맙니까?]



[김재원/조국혁신당 의원 : 여기는 국민의 민의의 전당입니다.]



[문진희/대한축구협회 심판위원장 : 목소리를 좀 다운시키세요 그러면]



이런 문 위원장의 답변 태도를 지적하는 민주당 조계원 의원에게 오히려 한 손을 주머니에 꽂은 채 역정을 내는 모습도 보였습니다.



[문진희/대한축구협회 심판위원장 : 거기는 끼지 마시고 좀, 아침부터]



지난 청문회 이후 대한축구협회 대의원들을 중심으로 청문회에서 논란을 빚은 문 위원장에 대한 징계 요구가 있었던 것으로 알려졌는데, 내부 압박이 거세지자 징계 절차가 본격화하기 전에 문 위원장이 자진 사퇴를 선택한 것 아니냐는 관측이 나오고 있습니다.



대한축구협회 정관에 따르면 임원은 사직서를 제출하면 곧바로 직위에서 물러나게 됩니다.



(구성: 김태원, 영상편집: 이의선, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)