올해 추가 배치된 천궁-Ⅱ 임무시작…군, "다층 방어체계 완비할 것"

▲ 지난 5월 13일, 공군 8146부대에서 작전요원들이 중거리 지대공 유도무기 천궁-II 발사대를 직립시키고 있다.

우리 군의 미사일방어체계에서 하층 방어를 담당하는 국산 중거리지대공유도무기 '천궁-Ⅱ'의 올해 전력화 계획 물량이 임무를 시작했다고 오늘 밝혔습니다.국방부에 따르면 천궁-Ⅱ 전력화 계획 물량 중 첫 장비가 지난 5월 경기 소재 미사일방어포대에 배치됐으며, 실제 포대 작전환경을 반영한 모의훈련 등을 거쳐 지난 1일 임무를 시작했습니다.천궁-Ⅱ 운용부대 확대로 탄도미사일 종말단계 하층방어 능력이 더욱 강화됐으며, 이에 더해 2020년대 후반 장거리지대공유도무기 L-SAM까지 전력화되면 종말단계 상·하층을 아우르는 다층 방어체계가 구축된다고 군은 설명했습니다.현재 배치된 미국산 패트리엇 PAC-3와 국산 천궁-Ⅱ가 고도 40㎞ 미만 하층 방어를 맡았으며, L-SAM은 그에 앞선 상층에서 탄도미사일을 요격할 수 있습니다.군은 교전능력을 향상한 천궁-Ⅲ, 요격 고도를 높인 L-SAM-Ⅱ, 북한 장사정포 대응이 가능한 장사정포요격체계 등 차세대 요격체계도 개발 중이며, 고출력레이저 무기도 미사일 방어의 한 수단으로 개발을 검토하고 있습니다.김기영 국방부 전력정책국장은 "후속 물량도 차질 없이 전력화해 우리 군의 미사일 대응능력을 한층 강화해 나갈 것"이라며 "첨단 국방과학기술 역량을 결집해 고도화되는 다양한 공중 위협에 신속하고 정확하게 대응할 수 있는 중첩·복합·다층방어체계를 완비해 나가겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)