'호프', 손익분기점 팔부능선 넘었다…예상 최종 관객 수는 얼마?

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영화 '호프'가 개봉 19일 만에 전국 400만 관객을 돌파하며 손익분기점의 팔부능선을 넘었다.3일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '호프'는 3주 차 주말(7월 31일~8월 2일) 전국 33만 5,810명의 관객을 동원해 박스오피스 2위 자리를 지켰다. 누적 관객 수는 411만 550명.'호프'는 지난 8월 1일 밤 12시께 누적 관객 수 400만 명을 넘어섰다. 개봉 19일 만이었다. 이로써 '왕과 사는 남자', '군체'에 이어 올해 개봉 영화 중 세 번째로 400만 관객 고지를 밟았다.제작비를 500억 원 이상을 썼을 것으로 추정되는 '호프'의 손익분기점은 약 500만 명이다. 당초 700만 정도로 예상됐지만 해외 200개국에 선판매됨에 따라 손익분기점을 대폭 낮춘 것으로 알려졌다. 500만 명을 손익분기점의 기준으로 본다면 현재 손익분기점의 80% 지점에 도달했다.다만, 개봉 3주 차에 접어들면서 '호프'의 화력은 크게 떨어졌다. 1주 차 주말에 150만 명, 2주 차 주말 76만 명, 3주 차 주말 33만 명을 동원했다. 여력을 봤을 때 손익분기점 달성이 쉬운 상황은 아니다. 예측치는 400만 명대 후반에서 500만 명대 초반선이다.변수는 강력한 두 경쟁작의 추세다. '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'의 흥행 속도(5일 만에 300만 돌파)가 예상보다 더 빠르고, 오는 5일 개봉하는 '오디세이'의 기세도 만만치 않다. '오디세이'는 개봉을 이틀 앞둔 현재 40.3% 예매율, 36만 1천 장의 예매량을 기록하며 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'(40.9%, 36만 6천 장)를 턱밑까지 추격하고 있다.두 영화가 양보 없는 경쟁을 펼친다면 3~4위권인 '호프'의 관객 동원세는 더 하락할 여지가 있다. 현재 '호프'는 예매율 3.9%, 예매량 3만 4천 장을 기록하며 또 다른 개봉 예정작 '사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설'(7.6%. 6만 8천 장)에도 쳐진 4위권을 형성하고 있다.장기 상영을 할 수 있다면 더딘 속도라도 손익분기점을 달성할 수 있겠지만 세 신작에게 예매율이 밀리면 스크린을 사수하기 어려워진다.'호프'팀은 입소문과 발로 뛰는 홍보를 통해 신규 관객 확보, 재관람 유도에 총력을 다할 예정이다. 개봉 4주 차에 접어든 이번 주에도 영화의 주역들은 무대인사에 나선다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)