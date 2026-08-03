전 국민 AI 첫걸음부터 창업까지…3만 명에 AI 토큰 '무료 지원'

▲ 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 3일 오전 전남광주 광산구 국립광주과학관에서 열린 모두의 AI 성장사다리 프로젝트 출범식에서 기념사를 하고 있다.

AI를 처음 접하는 국민부터 서비스 개발·창업을 꿈꾸는 이들까지, 배움에서 실증까지 단계별로 이어주는 전 국민 AI 성장 인프라가 닻을 올렸습니다.과학기술정보통신부는 오늘 국립광주과학관에서 '모두의 AI 성장사다리 프로젝트' 출범식을 열고, '모두의 AI 배움터·모두의 AI 실험실 ·모두의 AI 라운지'의 통합 개소를 선포했습니다.'모두의 AI 성장사다리 프로젝트'는 그간 개별적으로 운영되던 AI 교육·개발·실증 인프라를 하나로 엮어 '배우고→개발하고→스케일업'하는 단계별 성장체계를 구축하기 위해 마련됐습니다.배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 "국민이 AI를 한글처럼 배우고, 이를 기반으로 잘 활용해야 하는 시대가 왔다"며 "모두의 AI 성장사다리는 누구나 AI를 잘 이용하고 모두가 혜택을 누릴 수 있는 AI 기본 사회를 만들어가는 첫걸음이 될 것"이라고 말했습니다.'모두의 AI 배움터'는 공공·민간의 AI 교육 콘텐츠를 연계·제공하는 온라인 AI 교육 포털입니다.초·중·고교생부터 대학생, 청년, 일반 국민까지 누구나 이용할 수 있으며, 생성형 AI 기반 챗봇 검색을 통해 사용자별 관심 분야와 학습 수준에 맞는 맞춤형 교육 과정을 추천합니다.현재 EBS이, 스쿨AI, K-MOOC, STEP, AI·디지털배움터, 소상공인지식배움터 등 정부 운영 교육 플랫폼이 연계돼 있으며, 8월부터 민간 플랫폼으로 연계 범위를 단계적으로 확대하고 학습 이력 관리·맞춤형 큐레이션 등 개인화 서비스도 강화할 예정입니다.'모두의 AI 실험실'은 비용이나 기술적 장벽 없이 AI 서비스를 직접 개발할 수 있는 온라인 플랫폼입니다.아이디어 제안에서 개발 인프라 제공, 성과 공유, 창업 연계까지 전 주기를 원스톱으로 지원합니다.이용자에게는 자연어 기반 바이브코딩 환경과 생성형 AI 모델 구독용 토큰, 민간 클라우드, AI 개발지원도구가 제공됩니다.공공·민간 데이터 9만 9천 건, API 1만 3천 건도 활용할 수 있으며, 전문기술지원센터를 통한 개발 컨설팅도 운영됩니다.정부는 우선 연말까지 선착순 3만 명을 대상으로 인당 4만 원 상당의 AI 토큰을 무상 지원합니다.'모두의 AI 라운지'는 현장에서 AI 서비스를 직접 만들고 실증해 보는 오프라인 거점입니다.올해 수도권·강원·충청 ·경상·전라·제주 등 5개 권역에 구축되며, 'AI셰르파(전문가)'의 밀착 코칭을 통해 초보자도 AI 서비스를 개발할 수 있도록 돕습니다.실험실과 라운지에서 발굴된 우수 개발팀에게는 법률·마케팅·기술 분야 초기 창업 컨설팅과 사업화 지원을 통해 청년 창업으로 이어질 수 있도록 집중 지원할 방침입니다.체험 토큰과 별도로 사업화 가능성이 있는 팀을 위한 집중 토큰 지원도 운영됩니다.공모를 통해 선정된 200팀에게는 팀당 100만 원에서 최대 300만 원 상당의 토큰이 지원되며, 우수 프로젝트는 사업화 연계까지 추진됩니다.오늘 출범식에는 배경훈 부총리를 비롯해 전남광주통합특별시 정준호·임문영·조인철 국회의원과 고광완 안전민생부시장, 김형철 한국지능정보사회진흥원장, 정우성 한국과학창의재단 이사장 등이 참석했으며, 지역 학생·청년들도 자리를 함께했습니다.배 부총리가 AI 개발에 필요한 토큰 등 핵심 자원을 청년 대표에게 지원한다는 의미로 컴퓨터 회로 형태를 형상화한 상징물을 전달하는 'AI 개발 자원 전달식'도 진행됐습니다.AI 사관학교에서 취업을 준비 중인 청년이 국민대표로 자원을 전달받았습니다.배경훈 부총리는 "AI 활용 역량은 국민 누구나 갖춰야 할 새로운 기본 역량이자 국가 경쟁력의 핵심"이라며 "배움에서 개발, 현장 실증과 가치 창출로 이어지는 선순환 인프라를 확고히 구축하겠다"고 강조했습니다.이어 "AI의 혜택이 특정 계층이나 지역에 머물지 않고 국민 모두에게 도달할 수 있도록 '모두를 위한 AI' 기반을 촘촘히 마련해 나가겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)