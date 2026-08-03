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박주아, 미국여자프로야구 첫 경기 2안타 2타점…김현아 2득점

김형열 기자
작성 2026.08.03 13:06 수정 2026.08.03 13:13 조회수
박주아의 1타점 2루타 소개한 WPBL SNS (사진=미국여자프로야구리그 인스타그램 계정 캡처, 연합뉴스)
▲ 박주아의 1타점 2루타 소개한 WPBL SNS

72년 만에 부활한 미국여자프로야구리그(WPBL)에서 샌프란시스코 파이어벨스의 내야수 박주아와 보스턴 헌터스의 외야수 김현아가 '코리안 더비'를 벌였습니다.

두 선수는 3일(한국시간) 미국 일리노이주 스프링필드의 로빈 로버츠 스타디움에서 열린 2026 WPBL 정규시즌 양 팀의 1차전에서 각각 9번 타자 3루수(박주아), 5번 타자 우익수(김현아)로 선발 출전했습니다.

박주아는 3타수 2안타를 치고 2타점에 1득점에 올려 팀의 11대 3 대승에 힘을 보탰고, 원래 포수인 김현아는 우익수로 나서 2타수 무안타에 볼넷 1개를 얻어 2득점 했습니다.

WPBL은 1943년부터 1954년까지 열린 올-아메리칸 걸스 프로야구 리그 이후 처음으로 열리는 미국 여자프로야구리그로, 올해에는 뉴욕 하이츠, 로스앤젤레스 퀸즈, 샌프란시스코, 보스턴 4개 팀이 경쟁합니다.

이들 4개 팀은 오는 9월 7일까지 팀당 15경기를 7이닝제로 벌이며, 모든 경기는 관중 5,200명을 수용하는 로빈 로버츠 스타디움에서 치릅니다.

한편, 뉴욕 하이츠에 입단한 우리나라 여자 야구의 에이스 김라경은 전날 로스앤젤레스와의 개막전에 등판해 4이닝 2피안타 4볼넷 4탈삼진 4실점 했습니다.

박주아와 김현아, 김라경 한국 선수 3명은 WPBL 출범과 함께 미국 무대에 도전장을 내밀어 작년 11월 드래프트에서 각 팀의 1∼2라운드에 뽑혔습니다.

(사진=미국여자프로야구리그 인스타그램 계정 캡처, 연합뉴스)
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