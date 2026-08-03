뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

울산서 페인트 자재 창고 화재…1명 사망·4명 부상

유영규 기자
작성 2026.08.03 12:30 조회수
울산 페인트 업체 화재 현장
▲ 울산 페인트 업체 화재 현장

오늘(3일) 오전 울산 남구 한 페인트 업체 자재 창고에서 불이 나 1명이 숨지고, 4명이 다쳤습니다.

소방 당국 등에 따르면 불은 오늘 오전 8시 20분, 이 업체 지상 2층 연면적 280.5㎡ 규모 창고에서 시작됐습니다.

페인트 업체 특성상 창고 내부에 인화물질이 많아 '펑'하는 소리를 내며 불길이 순식간에 커졌고, 검은 연기를 내뿜으며 불길이 창고 양쪽 옆에 있는 빌라 건물 2곳으로 번졌습니다.

이 때문에 창고 옆 빌라 3층에 거주하는 60대 여성 1명이 숨졌고, 빌라 주민 3명이 다쳤습니다.

자재 창고 앞쪽에서도 60대 남성 1명이 중상을 입은 채 발견됐습니다.

소방 당국은 대응 1단계를 발령하고 소방 차량 38대와 인력 110여 명을 동원해 40분가량 만에 큰 불길은 잡았으나, 여전히 불길이 보이는 상황입니다.

소방 당국은 굴착기 등을 동원해 현장을 헤쳐가면서 완전히 진화할 때까지 작업할 계획입니다.

다만, 창고 내부에 페인트 관련 제품 등 인화물질이 많은 것으로 추정돼 완전 화재 진압까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 보입니다.

소방 당국은 자재 창고 내부에서 지게차로 작업하던 중 불이 난 것으로 보고 화재 원인과 경위를 조사 중입니다.

(사진=울산소방본부 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지