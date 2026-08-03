샴악어 소유주, 악어거북도 무허가 사육해 추가 입건

▲ 악어거북 (자료사진)

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경기 여주시의 한 하천변에서 발견된 국제멸종위기종 1급 샴악어의 주인이 경찰에 검거된 가운데 그가 소유한 거북이도 멸종위기종인 악어거북인 것으로 최종 확인됐습니다.경기 여주경찰서는 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률(야생생물법) 위반 혐의로 30대 A 씨를 추가 입건했다고 오늘(3일) 밝혔습니다.A 씨는 사이테스(CITES·국제적 멸종위기에 처한 야생 동·식물의 교역에 관한 국제협약)에 국제멸종위기종 2급으로 등재된 악어거북을 아무런 허가 없이 사육한 혐의를 받습니다.경찰은 A 씨가 오래전 악어거북을 사서 키워왔다고 주장하고 있지만, 구매 당시의 사이테스 등재 여부와 관계 없이 현시점에서 무허가 사육 및 사육시설 미등록 자체가 법령을 위반한 것으로 보고 형사 입건하기로 했습니다.경찰 관계자는 "국립생태원 문의 결과 국제멸종위기종 2급인 악어거북으로 확인됐다는 결과를 통보받았다"며 "피의자로부터 악어거북을 임의 제출받아 국립생태원에 이송할 계획"이라고 했습니다.앞서 지난달 18일 여주시 창동 소양천변에서 "애완용 악어 같은 게 있다"는 주민 신고를 받은 소방당국이 악어 한 마리를 포획했습니다.이 악어는 국제멸종위기종 1급인 샴악어로 확인됐으며, 경찰은 소유주에 대한 수사에 착수해 8일 만인 같은 달 26일 A 씨를 검거한 뒤 야생동물법 위반 혐의로 입건했습니다.경찰은 A 씨 주거지 내에서 생태계 교란종으로 알려진 악어거북도 발견해 수사를 진행해왔습니다.(사진=여주시 제공, 연합뉴스)