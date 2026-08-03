[날씨] '37도' 극한 더위 계속…태풍·기압 따라 '변수'

저번 주는 동쪽 지역의 더위가 심했는데요.



오늘(3일)부터는 바람의 방향이 바뀌면서 서쪽 지역에 더위가 더 심해지겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 37도로 어제 낮보다 2도가량 높겠고요.



광주는 무려 39도까지 치솟겠습니다.



현재까지의 최고 기온 보시면요.



밀양은 39도 가까이 기온이 치솟았고, 서울의 낮 기온도 34도 가까이 오르고 있습니다.



당분간 폭염은 장기화되겠습니다.



내일과 모레도 극심한 더위가 나타나겠습니다.



온열 질환 발생 가능성이 높은 만큼 수분을 자주 섭취하시는 등 건강 관리 신경 써주셔야겠습니다.



오늘 곳곳에서 자외선 지수 매우 높게 나타나겠고요.



호흡기에 좋지 않은 오존 또한 높겠습니다.



늦은 오후부터 저녁 사이에는 강원 남부 내륙과 충북 북부 지역에서 요란한 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.



당분간 맑은 날이 지속될 텐데요.



태풍의 이동 경로와 또 주변 기압계의 상황에 따라 날씨는 변수가 생길 수 있다는 점 참고해 주셔야겠습니다.



(안수진 기상캐스터)