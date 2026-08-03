폭염 장기화…이번 주 서쪽 지역 극한 더위 '서울 37도'

<앵커>



이렇게 어제(2일)는 영남 지역에서 국내 최고기온을 경신하는 등 동쪽 지역의 더위가 극심했는데요. 오늘부터는 서쪽 지역의 더위가 더욱 심해진다고 합니다. 자세한 날씨 소식을 기상센터 연결해 알아보겠습니다.



안수진 캐스터입니다.



<캐스터>



네, 저번 주는 동쪽 지역을 중심으로 더위가 극심했는데요.



오늘부터는 바람의 방향이 바뀌면서 서울 등 서쪽 지역의 더위가 더욱 심해지겠습니다.



오늘 서울의 낮 최고 기온 37도로 어제 낮보다 2도가량 높겠고요.



광주의 낮 기온은 39도까지 치솟겠습니다.



남부를 중심으로 폭염 중대경보가 더욱 확대된 가운데, 현재까지 최고기온 북창원은 38도를 넘어섰고요.



광주도 35.8도로 더위가 나타나고 있습니다.



폭염은 장기화되겠습니다.



내일과 모레도 심한 더위가 나타납니다.



온열질환 발생 가능성이 높은 만큼 더위가 심한 낮 시간대에는 야외 작업을 자제해 주셔야겠고요.



실내 온도를 확인해서 적정 수준의 냉방을 해주셔야겠습니다.



곳곳에서 자외선이 강하게 내리쬐겠고요.



또 호흡기에 좋지 않은 오존 농도 또한 높게 나타나겠습니다.



늦은 오후부터 저녁 사이에는 강원 남부 내륙과 충북 북부 지역에 요란한 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.



당분간 맑은 날이 지속될 텐데요.



이 태풍의 영향과 주변 기압계의 상황에 따라 날씨는 변수가 있다는 점 참고해 주셔야겠습니다.



(안수진 기상캐스터)