'42도 넘은 폭염' 중대본 2단계 격상…온열질환 또 사망

<앵커>



어제(2일)는 기상 관측 122년 만에 처음으로 42도를 넘은 가장 더운 날이었습니다. 경남 양산에서 무려 42.5도가 관측됐고 전국적으로 온열질환자도 급증하고 있습니다.



권민규 기자입니다.



<기자>



어제 낮 1시 26분, 경남 양산의 기온이 42.5도를 기록했습니다.



우리나라가 1904년 기상 관측을 시작한 지 122년 만에 처음으로 42도대 기온이 기록된 겁니다.



전국 97개 기후 통계 관측 지점은 물론이고 550여 곳에 달하는 자동 관측장비 기록까지 모두 합쳐도 가장 높은 기온입니다.



양산이 40도를 넘은 건 벌써 닷새 연속입니다.



지난 장마 기간 유독 비가 오지 않았던 데다 폭염까지 덮치면서 대구에 물을 공급하는 경북 청도 운문댐은 저수율이 27%대까지 떨어졌습니다.



가뭄 단계 가운데 가장 높은 '심각' 단계입니다.



41년 전 운문댐 건설로 수몰됐던 옛 버스길과 일제강점기 다리, 마을 터까지 고스란히 모습을 드러냈습니다.



와지저수지를 비롯한 밀양 일대 저수지의 평균 저수율도 30%대까지 낮아졌습니다.



일부 저수지는 1%대, 사실상 말라 버렸습니다.



정부는 폭염 중앙재난안전대책본부를 2단계로 격상했습니다.



[윤호중/행정안전부 장관 : 이렇게 물이 마르면, 옆에서 다른 저수지의 물을 끌어다 쓰고, 이럴 만한 데도 별로 없는 모양이죠? (네, 전체 저수지가 지금 평균 (저수율이) 30%대이기 때문에….)]



지난 1일 기준으로 온열질환자는 총 1천889명, 숨진 사람은 14명까지 늘었는데 어제 부산과 경기 김포에서도 온열질환 추정 사망자가 나오면서 피해는 더 늘어날 걸로 보입니다.



지난해 같은 기간과 비교하면 환자는 62% 수준인데, 사망자는 그보다 높은 74%에 달합니다.



(영상취재 : 김도윤 TBC, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 최재영)