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하이브 새 걸그룹 '튜이드', 7인 7색 비주얼 베일 벗었다…오는 24일 데뷔

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작성 2026.08.03 11:41 조회수
튜이드 (사진=게티이미지코리아)
하이브 뮤직그룹의 신규 레이블 ABD가 선보이는 첫 번째 걸그룹 '튜이드(TUIDE)'가 오는 24일 가요계에 정식 출격한다.

튜이드는 오는 24일 오후 6시 미니 1집 [TUNE & PLAY]를 발표하고 글로벌 팬들과 만난다.

데뷔 앨범 [TUNE & PLAY]는 서로 다른 음악적 언어를 하나의 리듬으로 조율(TUNE)하고, 그 안에서 발견되는 즐거움(PLAY)을 극대화한 음반이다. 세대와 문화, 언어의 경계를 넘나드는 사운드로 글로벌 음악 시장에 새로운 흐름을 제시하겠다는 포부가 담겼다.

앞서 지난 2일 팀 공식 SNS를 통해 베일을 벗은 7인 7색 비주얼도 큰 관심을 모으고 있다. 서희, 서연, 엘레나, 지아, 사키, 세아, 이하늬 등 일곱 멤버는 컬러풀한 공간 속에서 개성 넘치는 스타일링과 쿨한 분위기를 뽐내며 감각적인 첫인상을 남겼다.
튜이드 (사진=게티이미지코리아)

특히 한국, 미국, 영국, 일본 등 다양한 문화적 배경을 지닌 2006년생부터 2011년생까지 전원 10대로 구성된 이들은 뚜렷한 개성과 다국적 시너지를 예고했다. 'Introductions : WE TUIDE' 영상에서는 여러 언어로 팀명을 외치는 독특한 사운드 구성으로 이들이 선보일 확장된 음악 세계에 대한 기대감을 높였다.

한편 튜이드는 정식 데뷔에 앞서 지난 1~2일 서울 마포구 레이어스튜디오11에서 'TUIDE EXCLUSIVE PREVIEW [PLAYGROUND]'를 개최하고 데뷔 앨범 전곡 무대를 선공개하며 탄탄한 실력을 입증한 바 있다.

[사진 제공 = ABD(하이브)]

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
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