코스피 역대급 폭등에…단일 레버리지 등 ETF 대거 초과 괴리율

▲ 서울 여의도 증권가

코스피가 역대 최대 폭등을 기록한 지난달 31일 ETF가 무더기로 기준 괴리율을 초과한 것으로 나타났습니다.오늘(3일) 오전 9시 반 현재 195개의 ETF가 지난 31일 장 마감 기준 괴리율 초과가 발생했다고 공시했습니다.1천155개에 달하는 ETF 가운데 16.8%입니다.괴리율이란 ETF의 시장가격과 실제 순자산가치(NAV) 사이의 차이를 백분율로 나타낸 것을 말합니다.3개 ETF는 상관계수 기준을 미달했다고 밝혔습니다.이날 괴리율 초과가 발생한 ETF에는 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 단일종목 레버리지·인버스 ETF도 8종 포함됐습니다.전체 16종목 중 절반입니다.괴리율 초과 단일종목 레버리지는 SK하이닉스 레버리지 5종목을 포함해 삼성전자 레버리지 2종, 인버스 1종이었습니다.지난달 31일 코스피는 역대 최고인 17.81% 폭등 마감했습니다.괴리율은 상관계수(기초지수와 복제율)와 달리 일정 기간 지속돼도 상장폐지 요건에는 해당되지 않지만, ETF 가격이 실제 가치(NAV)에서 벗어나 있는 만큼 투자에 주의가 필요합니다.(사진=연합뉴스)