[자막뉴스] 겨우 대피한 직원에게 "매출금 챙겨야지!" 지시…복귀 5분 뒤 폭발에 '참변'

지난달 28일 일본 7.1 강진 이후 폭발 사고가 난 구마모토 이온몰에서 20대 여직원이 밖으로 대피했다 회사 지시로 다시 건물 안으로 들어간 뒤 변을 당한 것으로 드러났습니다.



마이니치신문과 TBS 등 일본 언론에 따르면 이온몰 내 입점한 생활잡화점 운영업체 '하비타' 측은 기자회견을 열고 "폭발 사고로 자사 직원 2명이 숨졌다"고 밝혔습니다.



회사 측은 숨진 직원 2명이 지진이 발생한 뒤 대피해 있었지만, 회사 간부가 "계산대 매출금을 금고에 넣어달라"고 지시했고, 이에 함께 매장 안으로 다시 들어갔다가 폭발 사고를 당해 숨진 사실을 인정했습니다.



숨진 직원 중 1명의 신원은 구마모토시에 거주하는 22살 오오타케 구루미 씨로 확인됐습니다.



유족에 따르면 오오타케 씨는 지진 발생 직후 안전한 주차장으로 한 차례 대피해 있었습니다.



하지만, 회사 측 지시를 받고 매장으로 들어가는 길에 이온몰로 쇼핑을 왔던 이모와 사촌을 우연히 만났고, 이들에게 "회사에서 계산대 매출금을 금고에 넣으라고 해서 다시 들어간다"고 말한 뒤 매장으로 향했습니다.



오오타케 씨가 매장 안으로 다시 들어가고 약 5분 뒤 폭발이 발생했습니다.



하비타 간부들은 어제 오오타케 씨의 빈소를 찾아 유족에게 공식 사과하고 사고 경위를 정리한 문서를 전달했습니다.



오오타케 씨의 어머니는 "딸은 이제 돌아오지 않습니다"라며 눈물을 흘린 것으로 알려졌습니다.



하비타 영업부장은 "지금 돌이켜보면 매출금은 사람의 목숨과 바꿀 수 있는 것이 아니었다"고 말했습니다.



빈소를 찾은 하비타 사장은 "너무나도 통탄스럽고 유족 여러분께 정말 죄송하다"고 사과했습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 안준혁, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)