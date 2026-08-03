체육공단, 1988 서울올림픽·패럴림픽 사진 공모전 개최

▲ 1988 서울올림픽·패럴림픽 사진 공모전 안내 포스터 이미지

국민체육진흥공단이 2026 대국민 1988 서울올림픽·패럴림픽 사진 공모전을 개최한다고 밝혔습니다.지난해에 이어 두 번째 열리는 이번 공모전은 국민이 느낀 서울올림픽·패럴림픽의 기억을 찾아 재조명하고, 그 유산과 가치를 기념하기 위해 마련됐으며, 서울올림픽과 패럴림픽의 추억이 담긴 사진을 가지고 있는 대한민국 국민은 모두 참여할 수 있습니다.체육공단은 총 3단계 심사를 거쳐 대상(1명, 200만 원)을 포함한 총 13개의 작품을 선정해 시상하고, 100명의 참가상도 별도로 선정해 소정의 선물을 제공합니다.응모를 희망하는 국민은 오는 30일까지 포스터 또는 게시물의 큐알(QR) 코드를 통해 신청서를 작성 후 작품과 사연을 온라인이나 우편으로 제출하면 됩니다.자세한 사항은 체육공단 누리집(kspo.or.kr)이나, 전화 문의(☎ 02-410-1155)를 통해 확인할 수 있습니다.한편, 체육공단은 선정된 작품들을 인공지능(AI) 영상으로 복원해 오는 9월 17일에 열릴 '서울올림픽 개최 38주년 기념식'에서 시연회를 하고, 사회관계망서비스(SNS) 등에서 콘텐츠로 활용할 예정입다.(사진=국민체육진흥공단 제공, 연합뉴스)