뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

체육공단, 1988 서울올림픽·패럴림픽 사진 공모전 개최

김형열 기자
작성 2026.08.03 11:05 조회수
1988 서울올림픽·패럴림픽 사진 공모전 안내 포스터 이미지.
▲ 1988 서울올림픽·패럴림픽 사진 공모전 안내 포스터 이미지

국민체육진흥공단이 2026 대국민 1988 서울올림픽·패럴림픽 사진 공모전을 개최한다고 밝혔습니다.

지난해에 이어 두 번째 열리는 이번 공모전은 국민이 느낀 서울올림픽·패럴림픽의 기억을 찾아 재조명하고, 그 유산과 가치를 기념하기 위해 마련됐으며, 서울올림픽과 패럴림픽의 추억이 담긴 사진을 가지고 있는 대한민국 국민은 모두 참여할 수 있습니다.

체육공단은 총 3단계 심사를 거쳐 대상(1명, 200만 원)을 포함한 총 13개의 작품을 선정해 시상하고, 100명의 참가상도 별도로 선정해 소정의 선물을 제공합니다.

응모를 희망하는 국민은 오는 30일까지 포스터 또는 게시물의 큐알(QR) 코드를 통해 신청서를 작성 후 작품과 사연을 온라인이나 우편으로 제출하면 됩니다.

자세한 사항은 체육공단 누리집(kspo.or.kr)이나, 전화 문의(☎ 02-410-1155)를 통해 확인할 수 있습니다.

한편, 체육공단은 선정된 작품들을 인공지능(AI) 영상으로 복원해 오는 9월 17일에 열릴 '서울올림픽 개최 38주년 기념식'에서 시연회를 하고, 사회관계망서비스(SNS) 등에서 콘텐츠로 활용할 예정입다.

(사진=국민체육진흥공단 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
김형열 기자 사진
김형열 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지