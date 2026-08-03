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'이태석·이강희 풀타임' 빈, 정규리그 개막전서 WAC에 완패

김형열 기자
작성 2026.08.03 10:44 조회수
'이태석·이강희 풀타임' 빈, 정규리그 개막전서 WAC에 완패
▲ 이태석

'24살 동갑내기' 이태석과 이강희가 나란히 풀타임 출전한 오스트리아 프로축구 아우스트리아 빈이 2026-2027 오스트리아 분데스리가 개막전에서 완패했습니다.

아우스트리아 빈은 3일(한국시간) 오스트리아 볼프스베르크의 라반탈 아레나에서 열린 볼프스베르거(WAC)와의 2026-2027 오스트리아 분데스리가 1라운드 원정에서 0대 3으로 졌습니다.

이태석과 이강희는 각각 이날 3-4-3 전술로 나선 아우스트리아 빈의 왼쪽 윙백과 센터백으로 선발 출전해 90분 풀타임을 뛰었지만, 팀의 패배를 막지는 못했습니다.

이강희

전반 18분 만에 WAC의 스트라이커 자코모 브리오니에게 페널티킥으로 선제골을 허용한 아우스트리아 빈은 전반 21분 추가 골을 내줄 뻔했지만, 비디오판독(VAR) 결과 득점 직전 이태석에게 파울을 범한 게 발견돼 골이 취소되며 가슴을 쓸어내렸습니다.

아우스트리아 빈은 후반 5분 WAC의 아론 스카이 슈바르츠에게 추가 실점했고, 후반 18분 브리오니에게 두 번째 페널티킥까지 허용하며 0대 3으로 끌려갔습니다.

아우스트리아 빈은 후반 43분 이강희의 슈팅이 골대를 때리는 아쉬움 속에 패배를 곱씹어야 했습니다.

(사진=아우스트리아 빈 SNS 캡처, 아우스트리아 빈 홈페이지 캡처., 연합뉴스)
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