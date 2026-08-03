'내 남은 연애', 오늘(3일) 첫 방송…"드라마도 이렇게 쓰면 욕먹어" MC 이세영 놀라게 한 사연은?

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죽음의 문턱을 넘어선 청춘들의 간절하고 뜨거운 로맨스를 다룬 SBS '내 남은 연애'가 오늘(3일) 밤 드디어 베일을 벗는다.이날 밤 10시에 첫 방송되는 SBS '내 남은 연애'는 시한부 선고를 받은 경험이 있거나 죽음의 문턱까지 갔던 투병 경험을 지닌 2030 청춘들이 다시 주어진 시간 속에서 삶과 사랑을 마주하는 과정을 담은 연애 리얼리티 프로그램이다.첫 방송에서는 독창적인 장치인 '시간의 방' 정체가 베일을 벗는다. 상대에게 건넨 시간이 곧 마음의 무게가 되는 독특한 매칭 시스템을 통해 출연자들의 미묘한 감정 변화와 몰입감을 한층 높일 예정이다.특히 첫 방송부터 MC진을 충격에 빠뜨린 영화 같은 서사가 펼쳐져 기대를 모은다. 한 입주자가 상대를 유심히 살피다 과거의 인연을 알아채며 "사실 저는 그 사람을 알고 있다"라는 의미심장한 고백을 던진 것.예상치 못한 반전에 MC 이세영은 "드라마도 이렇게 쓰면 욕먹는다"라며 놀라움을 금치 못했고, 스튜디오 전체가 발칵 뒤집혔다는 후문이다.특별한 매칭 시스템과 스튜디오를 소름 돋게 만든 운명적 인연의 정체는 오늘(3일) 밤 10시 방송되는 '내 남은 연애' 첫 회에서 공개된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)