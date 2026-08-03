뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

작년 '첫 수출기업' 약 2만 개사, 5년 내 최대…기계·컴퓨터 최다

민경호 기자
작성 2026.08.03 10:03 조회수
작년 '첫 수출기업' 약 2만 개사, 5년 내 최대…기계·컴퓨터 최다
▲ 평택항에 쌓여있는 컨테이너

지난해 처음으로 수출 실적을 기록한 '첫 수출기업'이 최근 5년 내 가장 많았습니다.

지난해 수출기업 가운데 직전 3개년 동안 수출 실적이 없었던 첫 수출기업은 전년보다 3.7% 증가한 1만 9천746개사로 집계됐습니다.

2020년(2만 303개사) 이후 가장 큰 규모입니다.

첫 수출기업은 지난해 수출 진입기업 (전년도 수출 실적이 없다가 당해 연도 수출 실적이 발생한 기업)의 76.1%를 차지했습니다.

전체 수출기업에서는 19.4%에 해당합니다.

첫 수출기업의 수출액은 전년보다 13.2% 증가한 69억 달러로, 2019년 이후 최대 규모를 기록했습니다.

이는 진입기업 수출액의 89.7%, 전체 기업 수출액의 1.0%를 차지했습니다.

품목별로는 업체 수 기준 기계·컴퓨터(10.9%) 비중이 가장 높았고, 전기제품(8.5%), 화장품(7.0%), 플라스틱(6.7%), 자동차(5.6%)가 뒤를 이었습니다.

수출액 기준으로는 귀금속(26.4%)이 가장 많았고, 자동차(19.9%), 전기제품(7.8%), 기계·컴퓨터(7.0%), 광학기기(4.5%) 순이었습니다.

첫 수출기업 1곳당 평균 수출 품목은 1.4개였고, 72.2%는 1개 품목만 수출했습니다.

업체당 평균 수출액이 35만 달러였습니다.

전체의 80%(1만 5천885개사)는 수출액 10만 달러 미만으로, 첫 수출기업의 대다수가 소규모 수출기업이었습니다.

수출 대상 국가는 모두 173개국이었습니다.

업체 수 기준으로는 중국(14.0%)이 가장 많았고 미국(10.9%), 일본(7.5%), 베트남(6.4%), 유럽연합(EU·5.3%)이 뒤를 이었습니다.

수출액 기준으로는 홍콩(30.0%), 중국(17.8%), 키르기스스탄(7.8%), 미국(5.9%), 스위스(4.2%) 순이었습니다.

첫 수출기업 1곳당 평균 수출국은 1.6개국이었고, 80.7%는 1개 국가에만 수출했습니다.

권역별로는 수도권이 업체 수(70.4%)와 수출액(72.9%) 모두 가장 큰 비중을 차지했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
민경호 기자 사진
민경호 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지