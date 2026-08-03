'재벌X형사2', '멋진 신세계'-'김부장' 잇는 '사이다 흥행 계보' 완성한다

이미지 확대하기

'재벌X형사2'가 SBS 금토드라마의 '사이다 흥행 불패' 신화를 이어간다.오는 7일 첫 방송될 SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2'(극본 김바다, 연출 김재홍)는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수(안보현 분)와 새 팀장 주혜라(정은채 분)의 유쾌·상쾌·통쾌한 하이엔드 공조 수사극이다.시즌1 당시 최고 시청률 11%(닐슨코리아 수도권 기준)를 기록하며 SBS의 대표 시즌제 IP로 자리 잡은 '재벌X형사'는, 전용 헬기와 슈퍼카, 유명 셀럽 등을 총동원하는 일명 'FLEX(플렉스) 수사'로 차별화된 사이다 쾌감을 선사한 바 있다.이번 시즌2는 2026년 SBS 금토극 흥행 라인업의 화룡점정을 찍을 것으로 기대를 모은다. 앞서 SBS는 두 주인공의 '사이다 말발'로 사랑받은 '멋진 신세계', 통쾌한 액션으로 신드롬을 일으킨 '김부장'을 연이어 성공시킨 바 있다. '재벌X형사2'는 그 뒤를 이어 한층 더 업그레이드된 '돈발 사이다'로 시청자들을 사로잡을 예정이다.시장 반응 역시 벌써부터 뜨겁다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex) 조사 결과, 방영 전임에도 7월 4주 차 TV 드라마 화제성 순위 9위에 진입하며 높은 기대감을 입증했다.시즌2에서는 정식 형사로 거듭난 진이수가 범죄 소탕을 위해 전용기까지 띄우는 한층 커진 스케일을 선보인다. 여기에 새 강력1팀장 주혜라의 합류로 더욱 풍성해진 팀워크를 예고한다.또한 '사제 폭탄 테러 사건' 등 기상천외한 에피소드와 함께 유승호, 김의성, 이학주, 허성태, 정채연, 전혜빈, 김혜은 등 화려한 카메오 군단이 지원사격에 나선다.'재벌X형사2'는 오는 7일(금) 오후 9시 50분 첫 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)