역대급 폭등했던 코스피, 4∼5%대 급락…삼전닉스 8%대↓

▲ 직전 거래일 역대급 폭등세를 보였던 코스피가 3% 넘게 하락 출발한 3일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다.

직전 거래일 역대 최대 폭등에 따른 차익 실현 매물이 출회되면서 코스피가 4~5%대의 하락세를 보이고 있습니다.오늘(3일) 오전 9시 21분 기준 코스피는 전장보다 284.56포인트(4.31%) 내린 6,310.89입니다.이후 5% 대로 하락폭이 커지기도 했습니다.지수는 전장보다 237.18포인트(3.60%) 하락한 6,358.27로 출발해 낙폭을 키우고 있습니다.장중 한때 6,247.64까지 밀리기도 했습니다.앞서 직전 거래일 코스피는 사흘간 이어진 폭락을 딛고 1,001.89포인트(17.91%) 오른 6,595.45로 장을 마치며 역대 최대 상승률과 상승폭을 기록했습니다.그러나 1 거래일 만인 오늘 하락세로 돌아선 상태입니다.현재 코스피 시장에서 외국인과 기관이 각각 9천914억 원, 779억 원 순매도하며 지수를 끌어내리고 있습니다.직전 거래일 외국인은 유가증권시장에서 7조 2천770억 원 순매수하며 역대 최대 규모로 샀는데, 오늘 '팔자'로 돌아섰습니다.반면 전장에서 역대급으로 팔았던 개인은 오늘 1조 422억 원 순매수하며 '사자'로 돌아선 상태입니다.지난주 말 뉴욕 증시는 아마존의 호실적이 기술주 매수세를 자극하면서 3대 지수가 일제히 올랐습니다.다우 지수와 S&P500지수가 각각 0.53%, 0.70% 상승했으며, 나스닥 종합지수도 1.00% 올랐습니다.아마존이 실적 발표에서 클라우드 사업 성장세에 힘입어 분기 매출 2천억 달러를 처음으로 돌파했다고 밝히면서, 주가가 15.32% 급등했습니다.이에 기술주 투자심리가 개선되면서 엔비디아(2.93%)가 나흘 만에 시가총액 1위를 탈환했으며, 브로드컴(0.37%) 등이 올랐습니다.다만 직전 거래일 17.5% 급등했던 SK하이닉스 ADR은 3.54% 반락했습니다.한편 주말 사이 미국과 이란 간 긴장은 완화되는 흐름을 보였습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 주말로 예상됐던 대이란 군사 작전과 관련해 토요일인 1일(현지시간) 한밤중 이를 전격 취소했습니다.뒤이어 한국시간 이날 새벽 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 개방 문제와 관련, 이란과 합의에 도달했음을 시사했습니다.이어 미국과 이란의 대화가 미국 시간 기준 월요일인 3일 오후 진행될 것이라고 예고했습니다.이에 현재 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전장 대비 4.43% 하락한 배럴 당 80.92달러에 거래 중입니다.다만 국내 증시는 중동 긴장 완화에도 직전 거래일 상승폭이 컸던 데 따른 차익 매물이 출회되는 분위기입니다.종목별로 보면 직전 거래일 상한가로 치솟았던 SK하이닉스가 7.33% 급락해 160만 원선을 내줬으며, 삼성전자도 직전 거래일 26% 넘게 폭등했으나 7.05% 급락 중입니다.삼성전자와 SK하이닉스는 이후 8%대로 하락폭이 커졌습니다.아울러 현대차(-0.52%), LG에너지솔루션(-4.57%), 삼성바이오로직스(-2.76%), HD현대중공업(-2.18%) 등도 약세입니다.반면 삼성전기(3.59%), 신한지주(0.30%), 한화에어로스페이스(0.22%) 등은 강세입니다.업종별로 보면 유통(-3.93%), 정보기술(-3.86%), 화학(-2.32%) 등이 내리고 있으며 통신(1.89%), 종이목재(0.75%) 등은 상승 중입니다.같은 시각 코스닥지수는 전장보다 0.18포인트(0.03%) 내린 719.58입니다.코스닥지수는 전장보다 9.77포인트(1.36%) 내린 709.99로 출발해 한때 705.07까지 낙폭을 키웠으나 다시 하락폭을 줄이고 있습니다.직전 거래일 코스닥지수는 11.63% 오른 719.76에 장을 마치며 역대 두 번째로 큰 상승률을 기록했으나, 오늘 하락세로 돌아섰습니다.외국인과 기관이 각각 317억 원, 622억 원 순매도하고 있으며 개인은 984억 원 매수 우위입니다.시총 상위 종목 중 에코프로비엠(-11.30%), 에코프로(-6.45%) 등 이차전지주가 급락 중이며 주성엔지니어링(-1.29%), 리노공업(-3.90%), 원익IPS(-7.38%) 등도 하락 중입니다.반면 알테오젠(0.16%), 레인보우로보틱스(3.46%), 에이비엘바이오(1.35%), 삼천당제약(3.81%), 파마리서치(2.81%) 등은 상승 중입니다.(사진=연합뉴스)